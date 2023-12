Comunidad de Madrid dice que la reforma de leyes LGTBI "no recorta ni un solo derecho" sino que "elimina toda ideología"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha asegurado que la reforma de las leyes LGTBI, que el PP aprobará en un Pleno extraordinario el jueves, "no recorta ni un solo derecho" sino que "elimina toda ideología" y "todo aquello que tiene que ver con sesgo y con cuestiones que no son científicas". En declaraciones a los periodistas, tras asistir a la Feria de la Palmerita en Morata de Tajuña, el 'número dos' de Ejecutivo madrileño ha defendido que se incluye "el criterio profesional en el acompañamiento en todo momento de esas personas que lo pueden necesitar, especialmente de los menores". Además, ha incidido en que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido "pionero en la protección de las personas LGTBI y de las personas trans, ofreciendo recursos y servicios que en otras comunidades autónomas aún no existen". Por ello, el consejero madrileño ha pedido "tranquilidad" porque, según ha garantizado, Madrid seguirá siendo región "referente", que apoya, protege y ofrece servicios a todas aquellas personas que lo necesitan. Precisamente este domingo alrededor de mil personas han recorrido las calles de la capital, desde Atocha a Embajadores, para protestar contra estas reformas con pancartas con las frases 'Ni un paso atrás', 'Familias trans, familias orgullosas' o 'No puedes derogar nuestra existencia'.