Besteiro (PSdeG), "preparado para gobernar Galicia", desafía a Rueda: "Cuando quieras y como quieras"

El candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, se ha mostrado convencido de que los socialistas gallegos están "preparados para gobernar Galicia" y ha desafiado al presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda: "Cuando quieras y como quieras, los socialistas estamos preparados". El líder socialista, que tras el apoyo el sábado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este domingo ha sido arropado por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha vuelto a reivindicar que Galicia "necesita un cambio". "Estamos tocando con los dedos esa posibilidad", ha afirmado en el cierre de la Convención Política que los socialistas gallegos han celebrado este fin de semana en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela. "No podemos vivir cuatro años más peleados con todo el mundo. Imaginad otro mandato peleados contra todos, peleando constantemente, pero sin hacer nada", ha censurado. Así, Besteiro ha iniciado su discurso agradeciendo a todos los implicados en este acto, en especial la "implicación" del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que, ha asegurado, "va a ser decisiva para asegurar el cambio en Galicia". "El PARTIDO DE LAS SOLUCIONES" De este modo, ha pasado a detallar algunos de los desafíos a los que considera se enfrenta Galicia en el ámbito industrial, en el mercado laboral, la educación, la sanidad o la transición ecológica, mientras ha defendido que el PSdeG es "el partido de las soluciones". Unas "soluciones" que, ha añadido, después de esta Convención Política afrontan para decirle al PP que están "preparados" para gobernar Galicia y ha retado a Alfonso Rueda a convocar las elecciones autonómicas "cuando quiera y como quiera". "Os voy a contar lo que va a hacer el PP después de esta Convención: Ayuso llama a Feijóo: 'Alberto, dile al gallego que convoque ya'. Feijóo llama a Rueda: 'Fonsi, que me dicen que convoques ya'. Y Rueda: 'Pues si hay que ir, se va, pero aquí mando yo, eh'", ha ironizado el candidato socialista. En esta línea, ha asegurado que de esta Convención salen las propuestas que "marcarán el rumbo de Galicia los próximos años", abordando cuestiones como la despoblación, el cuidado de los mayores, infraestructuras o una industria "con futuro y con cabeza". "Una industria para hoy y que no dé hambre para mañana", ha relatado. También ha mencionado la vivienda pública, la sanidad o la educación y ha hecho especial hincapié en el rural, señalando que no va a dejar "separar ciudad y rural, costa e interior, como si fuesen dos países diferentes". "Son dos caras de la misma moneda que se necesitan aunque tengan necesidades específicas", ha considerado, antes de señalar que no quiere "una Galicia de dos velocidades". PP: "RECORTA, PINTA Y COLOREA" Y frente a las propuestas del PSdeG, Besteiro ha situado a un Rueda que su "única solución" es "tener 'sentidiño'" y decir "que no vayamos al hospital". "Una versión remasterizada de la teoría del chándal de Romay Becaría de hacer ejercicio contra la gripe", ha ironizado. Aún sobre el presidente de la Xunta, el candidato socialista ha reprochado que el programa de los populares sea "recortar, pintar y colorear": "Recorto personal, pinto en los presupuestos cosas que no hago y coloreo todo de azul. Después ya le pondrá el lacito la TVG". En este contexto, ha hecho un llamamiento a todos los gallegos "convencidos de que Galicia necesita un cambio" para que "caminen" junto al PSOE porque, ha asegurado, están "tocando con los dedos el cambio político en Galicia". "HALAGADO" POR LA PROPUESTA DE SÁNCHEZ Además, Gómez Besteiro se ha mostrado "halagado" con que Pedro Sánchez le haya ofrecido ser ministro del nuevo Gobierno de coalición y que, tal y como avanzó este sábado el presidente del Ejecutivo, rechazó porque "quiere ser el próximo presidente de la Xunta". En este sentido, Besteiro reveló en esta jornada, entre risas, que su madre, al enterarse de este ofrecimiento, le preguntó: "Hijo, ¿pensaste bien lo que hiciste?" "No quiero trivializar con esto, porque me sentí muy halagado, pero para mí lo importante es Galicia. Me costó mucho llegar hasta aquí, pero aquí me quiero quedar", ha pronunciado, visiblemente emocionado, y ante un auditorio que se puso en pie para aplaudirlo entre gritos de 'Presidente, presidente'. "ALLÍ DONDE ESTÁ CALVIÑO, AHÍ ESTÁ GALICIA" Asimismo, Besteiro ha querido agradecer la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, sobre la que ha señalado que "allí donde está Nadia, ahí está Galicia". Y eso, ha añadido, "la derecha no la soporta". El también diputado en el Congreso ha reivindicado los orígenes de la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones y ha puesto en valor que sea la gallega que "más alto llegó en la historia de las instituciones europeas". Con anterioridad, Nadia Calviño también ha mostrado "mucho orgullo" de ser la primera mujer -- y "la primera mujer gallega"-- en presidir el Banco Europeo de Inversiones. CALVIÑO VALORA SU "COMPROMISO" En su intervención, que ha precedido a la de Gómez Besteiro, Calviño ha enumerado las razones que la han llevado a apoyar al lucense en su carrera a la presidencia de la Xunta. En primer lugar, ha destacado que es una persona "dialogante e institucional" y "trabajador". Además, ha valorado su "compromiso con Galicia" al rechazar un ministerio. "Preferir estar aquí, por luchar y sacar adelante a Galicia, es un compromiso que sale del corazón y explica por qué tiene que ser el próximo presidente de la Xunta", ha sostenido. Asimismo, ha destacado de Besteiro que es una persona "con visión de futuro", así como "con ambición" y con "orgullo de ser gallego, de su lengua, de su cultura y de su patrimonio". "Porque tú no te avergüenzas, como otros, de hablar gallego en el Congreso. Creo que Galicia merece más, que merece a Besteiro", ha afirmado. La vicepresidenta primera intervino después del secretario xeral de las Xuventudes Socialistas, Xurxo Doval, y del secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, que ha hecho un llamamiento a la movilización "hasta la última esquina y hasta la última aldea" para hacer "que Galicia vuelva a soñar".