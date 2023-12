Barbón defiende el socialismo que "no se rinde y la libertad verdadera" tras recibir uno de los premios Ramón Rubial

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido en Bilbao el socialismo "que no se rinde, la libertad verdadera y la igualdad" tras recoger uno de los galardones de la XVI edición de los premios Ramón Rubial. Barbón ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, a donde se ha desplazado para recoger este galardón que le han entregado por su defensa de los valores socialistas. Tambien se ha reconocido al expresidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, por su "Defensa de la Democracia y las libertades", a Acnur Euskadi, al Aquarium Donostia, al centro artístico de creación e investigación teatral "Ortzai", al balonmano Bera Bera, a Alfonso Santiago, y a la periodista Rosa Villacastín. Tras recoger el galardón, el presidente de Asturias ha afirmado que es un premio "al conjunto del socialismo asturiano" y ha aprovechado para elogiar la figura y trayectoria de Ramón Rubial, así como para "honrar al socialismo vasco" y a las ideas que defiende. En este sentido, ha puesto en valor las ideas de la solidaridad y "defender la libertad, pero la libertad verdadera, la libertad del que garantiza que nadie puede humillar a nadie porque hay iguales derechos". "La defensa de la igualdad, de esa igualdad que permite que nadie por tener tanto pueda humillar al que no tiene nada", ha agregado. Barbón, que ha recordado que ETA se "venció" con gobiernos socialistas en Euskadi y España, ha afirmado que "milita y honra" a ese socialismo que "no se rinde pese a los golpes duros de la historia". "Tengo una profunda esperanza de que nuestras ideas son las ideas claves para que la gente pueda vivir mejor y, sobre todo, para que podamos vivir juntos. Eso es lo que representan nuestras ideas", ha apuntado. IBARRA Por su parte, el expresidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, ha recordado la figura de Ramón Rubial, uno de los "principales artesanos de la transición española a una democracia fundada en el compromiso con la realización de las libertades públicas y con la eficaz garantía de los derechos humanos". Ibarra ha indicado que, durante su trayectoria, ha tratado de "servir a los valores de la democracia y de las libertades públicas desde la lucha por el buen derecho y la práctica del garantismo jurisdiccional". Junto a ello, también ha intentado "perseverar en el ejercicio cotidiano de la ciudadanía democrática solidaria". El expresidente del TSJPV ha asegurado que se reconoce en la "tenacidad" que el jurado ha detectado en su carácter y ha añadido que en esta época de "barbaries bélicas y cruel menosprecio de los derechos humanos", la "utopía socialista mantiene su plena vigencia".