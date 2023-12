Azcón critica las "tragaderas" del PSOE al pactar con "herederos de los asesinos" para darles la Alcaldía de Pamplona

El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP regional, Jorge Azcón, ha criticado las "tragaderas" del PSOE al pactar con los "herederos de los asesinos", en referencia a EH Bildu, para darles la Alcaldía de Pamplona. Azcón se ha pronunciado así este domingo en Pamplona, donde ha participado en la concentración convocada por UPN para expresar su rechazo a la moción de censura acordada entre EH Bildu y el PSN contra la alcaldesa de la capital navarra, Cristina Ibarrola (UPN), a la que también ha asistido el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Es una obligación moral estar hoy en Pamplona, respaldando al pueblo navarro en algo que era absolutamente inconcebible hasta hace muy poco tiempo, que es que el PSOE pacte con los herederos de los asesinos para darles una Alcaldía tan importante como es la de Pamplona", ha manifestado. Por ello, el presidente del Gobierno de Aragón ha querido expresar su "solidaridad" con el pueblo de Navarra y los pamploneses, "porque no se merecen que el PSOE esté dispuesto a vender la democracia y sus principios para continuar en La Moncloa, a cambio de la Alcaldía de Pamplona". A juicio de Azcón, este pacto entre PSOE y EH Bildu "repercute en la calidad de la democracia y supone saltarse otra línea roja, romper otro límite". ETA EN ARAGÓN El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que en Aragón se conoce "perfectamente" la historia de ETA, puesto que se han sufrido atentados de la banda terrorista como el de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, en 1987, en el que murieron once personas y 88 resultaron heridas; o el de un autobús en el entorno de la iglesia de San Juan de los Panetes, en 1987, con dos fallecidos y más de 40 heridos. "Han muerto muchísimos héroes de la democracia en Aragón, como para no venir a solidarizarnos con una comunidad autónoma hermana y vecina, como es la Navarra", ha afirmado. "Venimos a decir alto y claro que es inconcebible que el Partido Socialista tenga las tragaderas, el aguante y la falta de ética y de moral de estar dispuesto a dar sus votos a EH Bildu", ha finalizado Jorge Azcón.