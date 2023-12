Andueza defiende "cambiar el guión de Euskadi" para "volver" a ser "vanguardia" y una "tierra de oportunidades"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha defendido que los socialistas quieren "cambiar el guión de Euskadi" para encontrar "el rumbo" y "volver al lugar que no se debió abandonar nunca", el de la vanguardia y "calidad de vida" y para "volver a ser una tierra de oportunidades" El dirigente de los socialistas vascos ha realizado esta reflexión en Bilbao, donde ha participado en el acto de entrega de la XVI Edición de los Premios Ramón Rubial, que han reconocido este año al presidente de Asturias, Adrián Barbón, al expresidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, a Acnur Euskadi, al Aquarium Donostia, al centro artístico de creación e investigación teatral "Ortzai", al balonmano Bera Bera, a Alfonso Santiago, y a la periodista Rosa Villacastín. Andueza, que ha felicitado a todos los premiados, ha aludido al "clima político crispado" que se está produciendo "con los de siempre tratando de hacer ruido" y cree que puede ser porque se está en un ambiente preelectoral. En este contexto, ha reivindicado "el papel de la política de verdad", la que "se preocupa por la gente" y ha afirmado que existe el "buen gobierno, un extraordinario gobierno". Andueza, que ha recordado que todavía no hay fecha para las próximas elecciones autonómicas, ha asegurado que el PSE-EE "lleva tiempo trabajando en Euskadi con el objetivo de construir una sociedad mejor" y tienen por delante "retos", que están "ilusionados" por afrontar. CAMBIAR EL GUIÓN Según ha indicado, se han planteado "nada más y nada menos, que cambiar el guion de esta Euskadi" y encontrar "el rumbo para volver al lugar que no se debió abandonar nunca: la vanguardia, la punta de lanza de los territorios más solidarios, con mayor calidad de vida, con mejores políticas de igualdad, con mayores salarios, con mejor empleo, vivienda, con políticas sanitarias que respondan de verdad a lo que necesita la ciudadnaía vasca, con mejores servicios educativos, con seguridad y un transporte que lleve a una movilidad mucho más sostenible". "Queremos ser tierra de oportunidades, queremos volver a ser esa tierra de oportunidades que acogió en su momento a nuestros padres y a nuestros abuelos que vinieron desde otros puntos de España a buscarse un futuro mejor. Queremos ser también tierra de oportunidades para las empresas, qreferente en el I+D+i, y también en la lucha para atajar los efectos provocados por la emergencia climática", ha añadido. El líder del PSE-EE ha destacado el potencial que tiene Euskadi y ha asegurado que los socialistas quieren "tener la oportunidad de sacar a la luz ese potencial, de hacer de Euskadi un lugar de mayor riqueza a todos los niveles, plural y diverso, en el que merezca la pena vivir". "No somos inexpertos en estas lides. Sabemos lo que es gobernar en Euskadi y sabemos lo que es hacerlo bien. Estos últimos años, nos avala nuestro trabajo en todas las instituciones", ha destacado Andueza, que ha recordado las cifras de empleo, de contratos indefinidos, la reforma de Lanbide, la de la RGI, las políticas de vivienda, la apuesta por el transporte público o por sectores como la hostelería, el comercio y el turismo. Por ello, ha afirmado que los socialistas saben "gobernar y cambiar las cosas a mejor". Además, ha indicado que tienen "ambición por transformar la realidad" y están preparados para abrir "un tiempo nuevo en Euskadi, que será exigente a la vez que ilusionante". Según ha indicado, quieren que Euskadi sonría porque Euskadi se merece ser feliz". "Es la misma ambición que, pese a todas las dificultades, nos ha permitido subir las pensiones o el salario mínimo, plantear el escudo social, promover la inversión de los fondos europeos para la reconstrucción de Europa", ha manifestado Andueza, que se ha dirigido al presidente de Asturias, Adrián Barbón, al que ha dicho que su objetivo para el próximo año será "imitarle". Según ha subrayado, también quiere tener la responsabilidad de ser "el máximo representante de los ciudadanos y ciudadanas" vascos y gobernar en Euskadi siguiendo su ejemplo y el de los compañeros socialistas de Asturias. Eneko Andueza ha destacado también algunos de los valores y principios de los socialistas y ha subrayado conceptos como acuerdo, igualdad, diversidad, pluralidad, diálogo, convivencia, democracia y también dignidad y resiliencia. "Los socialistas vascos sabemos mucho de estos dos últimos. Los años oscuros del terrorismo grabaron a fuego en nuestra identidad estas palabras. Resistimos, aguantamos, con la cabeza bien alta. Pagamos un precio, muchas veces excesivamente alto, salimos airosos de aquella sinrazón", ha indicado. Andueza ha añadido que también lo hizo otro de los premiados, el expresidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, "desde el siempre señalado y complicado lugar que es estar al frente del más alto tribunal vasco". "Juan Luis resistió también, no se dejó amedrentar. Y habló siempre alto y claro como hoy hablamos los socialistas. Sin miedo, logrando llegar a ver, como todos nosotros el fin de la banda terrorista. Ahora también le señalan. Lo hacen porque ha expresado con mesura y con razón su opinión sobre un tema tabú en nuestra tierra: el euskera", ha apuntado. En opinión del dirigente socialista algunas cosas "va a costar cambiar en este país" pero cree que "lo lograrán". Por último, ha defendido que todos tienen derecho "a una vida digna", con todo lo que ello conlleva -sanidad, educación, vivienda, trabajo e igualdad-, que resumen "el grueso del pensamiento" de Ramón Rubial, el "guía y referente" de los socialistas.