Ximo Puig, un adiós "sereno" para 'jubilarse' tras 40 años dedicados a la política valenciana

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, abandonará la dirección de los socialistas valencianos a principios del próximo año, cuando cederá el testigo de la organización de la que ha estado al frente desde 2012. Dejará atrás, con 65 años, cuatro décadas dedicadas a la política valenciana en diversos cargos, entre ellos el de 'president' de la Generalitat. El adiós de Puig se anuncia más de seis meses después de las elecciones autonómicas en las que perdió el gobierno valenciano tras ocho años como jefe del Consell. Una etapa que arrancó en 2015, cuando llevó a los socialistas de nuevo a ocupar el Palau tras 20 años de hegemonía de ejecutivos 'populares'. "Es hora de dar un paso atrás para que el proyecto dé dos adelante", ha asegurado hoy Puig, que ha justificado esta renovación en la necesidad de contar con "nuevas ideas, impulso y liderazgo". Hasta entonces, continuará en el cargo de secretario general de los socialistas valencianos. Puig ha vuelto a hacer a sus compañeros un llamamiento a la "serenidad" --una de los cualidades que más ha reivindicado en su acción política-- para que la transición se lleve a cabo de forma tranquila. La salida efectiva de Puig se producirá a lo largo del primer trimestre del próximo ejercicio, cuando abandonará la secretaría general de los socialistas valencianos, que ocupa desde marzo de 2012. Lo hará más de seis meses después de la celebración de las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, en las que la izquierda --PSPV, Compromís y Unides Podem-- perdió el gobierno de la Generalitat, que pasó a manos de la coalición de PP y Vox. Desde entonces, varias voces en el partido han reclamado la necesidad de un cambio en los liderazgos del mismo para abrir una "nueva etapa" que construir una alternativa para recuperar la Generalitat en 2027. Entre ellas, las de los presidentes provinciales de Alicante y Valencia, Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa, respectivamente. El todavía secretario general de los socialistas valencianos --que lo seguirá siendo hasta la celebración del congreso extraordinario--, preside actualmente la Comisión de Presupuestos del Senado, la única de la Cámara Alta dirigida por los socialistas. Aunque su nombre llegó a estar en las quinielas de entre posibles ministros del nuevo Gobierno, finalmente Pedro Sánchez no incluyó a Puig en su gabinete y optó por mantener a la también valenciana Diana Morant (una de las opciones que suena para coger las riendas de la formación en la Comunitat Valenciana) como ministra de Ciencia e Innovación, que sumó la cartera de Universidades. En el plano autonómico, durante los ocho años en los que ha estado al frente del Consell, Puig se ha erigido como uno de los presidentes autonómicos que ha defendido un cambio del modelo de financiación, una apuesta que, sin embargo, no ha logrado culminar, pese a que en 2021 el Ministerio presentara la propuesta del Gobierno para reformar el modelo en base al criterio de población ajustada. Precisamente, esta reivindicación le ha provocado, en más de una ocasión, enfrentamientos con otros dirigentes autonómicos, especialmente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien llegó a acusar de practicar 'dumping' fiscal, aunque también con compañeros de filas como el extremeño Guillermo Fernández Vara. Por contra, en la defensa de una reforma de la financiación Puig encontró la complicidad del presidente andaluz, el 'popular' Juanma Moreno. En su etapa como 'president', ha sido un firme defensor del Estado autonómico, del autogobierno y de la descentralización de las instituciones. "Hay incluso vida inteligente fuera de Madrid", llegó a ironizar Puig. TRAYECTORIA Nacido en Morella (Castellón) el 4 de enero de 1959, Ximo Puig, es periodista y ha trabajado en varios medios de comunicación. En 1983 fue elegido secretario autonómico y diputado de Cultura en la Diputación de Castellón. De estos cargos dimitió al ser nombrado responsable de Cultura y Educación de la Comisión Ejecutiva del PSPV. En mayo de 1995 fue elegido alcalde de Morella y reelegido por mayoría absoluta primer edil en las convocatorias electorales de 1999, 2003 y 2007. También fue portavoz del grupo socialista en la Diputación y en 1999 encabezó la candidatura autonómica del PSPV por Castellón. En 2000, fue nombrado portavoz del grupo parlamentario socialista y responsable de Relaciones Institucionales de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV. En Les Corts, también fue vicepresidente 2º y portavoz adjunto. Puig fue elegido secretario general del PSPV, el sexto en la historia del partido, en marzo de 2012, cuando ostentaba la alcaldía de su localidad natal, cargo que compatibilizaba con el de diputado en el Congreso. Se impuso al hasta entonces líder del partido y candidato a la reelección, Jorge Alarte. No obstante, Puig no se hizo con la Secretaría General de los socialistas valencianos al primer intento, puesto que ya había presentado candidatura años atrás, en el Congreso Nacional de 2008, pero perdió frente a, precisamente, Alarte, al lograr 20 votos menos. En 2011 fue elegido miembro del Congreso de los Diputados por la circunscripción de Castellón, escaño que dejó tras las elecciones de ese año. Es secretario general del PSPV-PSOE desde el 1 de abril de 2012 y, mediante primarias abiertas, fue el primer candidato socialista a la Generalitat elegido por este proceso con el voto de más de 40.000 valencianos. Director del gabinete del 'president' de la Generalitat con Joan Lerma, en 1995 fue elegido alcalde de Morella, cargo que ostentó durante 17 años, hasta que renunció en junio de 2012 para cumplir con el compromiso adquirido cuando fue nombrado secretario general del PSPV. En la trayectoria política de Puig, sin embargo, queda marcada la fecha del 24 de mayo de 2015, cuando logró arrebatar, de la mano de Compromís y Podemos, la Generalitat Valenciana al PP, después de 20 años de gobiernos 'populares'. Fue investido como 'president' del Consell el 24 de junio de 2015, cuando se convirtió en el sexto jefe del Ejecutivo valenciano. Puig fue el segundo socialista en ocupar este cargo, 20 años después de Joan Lerma, que fue 'president' entre 1983 y 1995, y sucedió a los 'populares' Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps y Alberto Fabra. La primera llamada institucional como jefe del Consell la hizo a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), Beatriz Garrote, para "pedirle perdón en nombre de la Generalitat" a todas las víctimas del accidente. La segunda fue al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para exigir un cambio del modelo de financiación. En diciembre de 2016, Ximo Puig anunció que se presentaba a la reelección como líder de los socialistas valencianos, cargo que revalidó en julio de 2017 y de nuevo en noviembre de 2021. En junio de 2019, tras decidir en marzo adelantar las elecciones autonómicas, fue investido de nuevo 'president' de la Generalitat con los apoyos del PSPV, Compromís y Unides Podem. Este último partido entró a formar parte del ejecutivo valenciano. Puig conservó así el título de 'molt honorable' de la mano de los partidos que sustentaron el pacte del Botànic II. Uno de los grandes desafíos de Puig como jefe del Consell fue la gestión de la pandemia de coronavirus. De hecho, el último acto de Ximo Puig como 'president' de la Generalitat consistió en una recepción a representantes sanitarios para agradecerles su labor. En el plano estrictamente político, uno de los momento más difíciles más complicados para el Botánico se produjo en junio de 2021, con la dimisión de la entonces vicepresidenta del Consell, portavoz y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, tras la imputación de esta en la causa por presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.