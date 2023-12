Pedro Martínez: "El Lenovo Tenerife ha tenido la habilidad de ir mucho al tiro libre"

Manresa (Barcelona), 16 dic (EFE).- El técnico del Baxi Manresa, Pedro Martínez, ironizó sobre el hecho de que el Lenovo Tenerife "tuvo la habilidad de ir mucho al tiro libre" en la derrota de su equipo ante los insulares (73-76) en la Liga Endesa.

"En el tercer cuarto, lanzaron dieciséis tiros libres, y nosotros tan sólo uno, sacan faltas de la nada. Tienen un equipo con muchos jugadores inteligentes y los árbitros pican. Nosotros también tenemos jugadores que penetran, y en el último cuarto nos han pitado muchas faltas a favor cuando ya teníamos el partido perdido. Mérito de ellos, pero el arbitraje fue malo", declaró.

Sobre si el equipo estaba cansado tras el partido entre semana en el Palau Blaugrana, donde vencieron por 82-83, Martínez aclaró que no fue así. "Creo que no, y tampoco hemos jugado un mal partido. Lo hemos luchado y no estoy descontento", puntualizó.

El técnico del Baxi quiso seguir hablando de un arbitraje que no gustó nada en Manresa. "En una jugada sobre Oriola, sí que nos pitaron una falta, pero creo que era antideportiva. Le dieron un buen leñazo, y a nosotros en cualquier situación nos pitaban faltitas", se quejó.

Por último, Pedro Martínez valoró la poca anotación de su equipo, algo bastante inusual en el Nou Congost. "En la primera mitad nos hemos visto con ansiedad y hemos tenido precipitaciones, pero ninguna crítica hacia los jugadores, que lo han luchado hasta el final", concluyó. EFE

