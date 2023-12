Pablo Pin: “Son un rodillo y es difícil pararlos”

Málaga, 16 dic (EFE).- El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, explicó tras la derrota en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena por 92-70 que el Unicaja, cuando encuentra el ritmo que intenta imponer siempre, es "un rodillo y es muy difícil pararlos".

“El partido ha estado marcado por la primera parte, en los primeros minutos no estuvimos mal, pero los errores en ataque permitieron al Unicaja tener el ritmo que intentan imponer siempre", analizaba el técnico del equipo granadinista, afirmando que los cajistas, cuando juegan a ese ritmo, "son un rodillo, porque no anotas, te meten rápido y te sacan diez puntos de diferencia".

"Hemos hablado en el descanso de mejorar, de ser más competitivos y no mirar el marcador. Hicimos una segunda parte más al nivel", destacó, refiriéndose a la respuesta del Granada sobre el parqué pasando de perder de 30 puntos a casi acercarse a los diez.

"Cuando el equipo gana no somos el mejor, ni hoy somos el peor equipo del mundo por perder", relativiza Pablo Pin, que puntualizó que "a pesar de empezar mal, cambiamos un poco para jugar más agresivos".

Preguntado por algunos jugadores en concreto, como el máximo anotador Joe Thomasson, autor de 21 puntos, dijo: "Ni se ha sentado en la segunda parte, necesitamos a jugadores con esa energía".

El pívot Cristiano Felicio, que se sentó en el tramo final con cuatro faltas y tras una acción polémica donde recibió una técnica, comentó que su partido no lució a nivel numérico "por las pérdidas, pero sobre todo por el bloqueo directo, las faltas que le pitaron le crearon dudas. Luego lo hemos quitado porque no ha entrenado en toda la semana y no queremos que se nos lesione", terminó. EFE

