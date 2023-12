Marcelino: Debemos estar centrados y evitar errores, porque el Madrid no suele perdonar

Vila-real (Castellón), 16 dic (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, dijo este sábado, ante el duelo frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que su equipo deberá estar centrado, cuidar los detalles y evitar los errores porque "el Madrid no suele perdonar".

"Es un equipo intenso. Corre más que la temporada pasada. Tiene registros ofensivos de los mejores del campeonato y no concede casi oportunidades. Es de los menos goleados. Juega mucho la posesión en campo contrario. Se va a jugar mucho en nuestro campo, pero estamos demostrando solidez cuando jugamos en bloque medio-bajo", dijo Marcelino en rueda de prensa.

Insistió en centrarse en los detalles y evitar cometer errores porque el Madrid no falla en esas situaciones, pero aseguró que ofensivamente el Villarreal está capacitado para hacer daño a su rival. "Dejan espacios y sabemos tratar el balón. Tenemos buen nivel ofensivo y debemos jugar nuestras bazas estratégicamente", añadió.

Además, a su favor recordó que fuera de casa los números a nivel defensivo son "correctos", mientras que en casa "son bastante peores".

"Intentaremos no encajar. Si lo logramos, ganaríamos un punto. Pero no podemos pensar únicamente en defender. El fútbol conlleva dominar todas las fases del juego. El equilibrio te da la posibilidad de ganar partidos de forma continuidad. Queremos seguir con esta dinámica. Desde que estamos aquí, los resultados han sido buenos", indicó.

También ensalzó la figura del inglés Jude Bellingham. "Es extraordinario. Es el jugador que mejor rendimiento ha dado de toda Europa. Intentaremos que no intervenga mucho. Es difícil porque tiene mucha participación en tres cuartos de campo y también en faceta de finalización. Está muy bien acompañado por jugadores de mucha calidad como Rodrygo. Vamos a necesitar ser fuertes en las ayudas colectivas para reducir su influencia en el juego", apuntó.

Marcelino dijo que tras el duro golpe que supuso el 0-3 ante la Real Sociedad en casa la semana pasada, el partido de la Liga Europa ante el Rennes les ha venido bien anímicamente y que reaccionaron bien. "Seguimos creyendo en el plan colectivo. Eso es lo más importante. Debemos insistir en que los goles, ni a favor ni en contra, deben modificar nuestra actitud en el partido", añadió el técnico asturiano.

"Venimos haciendo bien las cosas. Estamos satisfechos del nivel competitivo del equipo. Estamos convencidos de que vamos por el buen camino. Ganar en Europa era importante tras el tropiezo en casa ante la Real Sociedad. El equipo cree en lo que hace y el triunfo europeo ha sido muy importante. Nos olvidamos de Europa hasta marzo y nos refuerza. Nos demuestra que podemos ganar a cualquiera", explicó.

Respecto a las bajas, Marcelino confirmó que tanto el argentino Juan Foyth como el francés Francis Coquelin se perderán el encuentro, pero que es "probable" que puedan contar con el argelino Aissa Mandi y que debe esperar a las 24 últimas horas antes del partido para ver el estado del italiano Matteo Gabbia. "Con los que tengamos, haremos lo posible por competir contra un extraordinario rival", añadió.

Además, respecto al once del Bernabeu dijo que repetirá una buena parte del equipo que ganó en Rennes, ya que hay posiciones concretas en las que van muy justos por las lesiones, pero que eso no debe ser excusa para no competir.

"Tenemos dos partidos antes de las vacaciones. Debemos dar todo. El escenario y el rival hacen de este partido uno de los más atractivos de la temporada. Tenemos optimismo y ambición por intentar ganar y aunque han sumado 19 puntos de 21 y solo han encajado tres goles tenemos argumentos para hacerles daño. Ahora necesitamos el acierto para hacerlo", concluyó. EFE

