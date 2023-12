La Policía libera a una joven a la que sus padres obligaban a casarse en Pakistán con un desconocido

La Policía Nacional ha liberado a una joven a la que sus padres iban a obligar a casarse con un desconocido en Pakistán y han detenido tanto a su padre como a la madrastra, como presuntos responsables de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. La víctima fue trasladada a Pakistán para realizar el matrimonio forzado y como se negó a casarse, los padres le prohibieron volver a España, donde estaba sometida a un férreo control de movimientos y vestimenta, además de impedirle cualquier contacto con sus amistades, según ha indicado este sábado la Policía. La investigación policial, en la que han colaborado el agregado de Interior y la cónsul en Pakistán, comenzó en septiembre de este año, al recibirse una denuncia sobre una joven que había sido trasladada en junio a su país de origen para contraer un matrimonio forzado. Tras negarse a casarse, había permanecido en Pakistán en contra de su voluntad y solo la dejaban salir de casa una hora y siempre acompañada por su madre, relata la Policía. Los agentes permitieron que la víctima pudiera ser localizada en el país asiático y ser oída en declaración por videoconferencia, en la que aseguró que vivía en España junto a su padre y su madrastra y que ambos mantenían un control férreo sobre ella, dado que no le consentían libertad de movimientos ni de decisión básicas. Y aunque consiguió que la dejaran estudiar, no autorizaban que la joven se relacionara con nadie y la obligaban a ir de casa al colegio y del colegio a casa. También era obligaba a vestir como los padres querían y su madrastra le tenía retenida la documentación. Asimismo, la joven denunció que en el último año fue cuando su situación fue a peor, puesto que su padre había decidido que tenía que casarse, por lo que incrementó el control sobre ella y le compró un billete de avión a Pakistán para que se concertara el matrimonio. Debido a que se negaba a casarse, su padre y su madrastra optaron por regresar a España, pero a la joven no le permitieron volver con ellos y la dejaron en Pakistán sin su documentación y sin medios económicos para comprar un billete de vuelta. Y a pesar de que sus padres volvieron a España, la situación de la joven cada vez empeoró más, ya que era controlada durante todo el día y tan solo le permitían salir de casa una hora, siempre acompañada por algún familiar. Finalmente se ha conseguido liberar a la víctima, quien al regresar a España ha sido acogida por una ONG especializada en trata de seres humanos, mientras que su padre y su madrastra han sido arrestados y en su contra la autoridad judicial ha dictado órdenes de protección para evitar que se acerquen o contacten con la joven.