El PP reclamará información oficial en el Congreso y el Senado sobre el "uso partidista" del Falcon por parte de Sánchez

El Partido Popular reclamará información oficial en el Congreso y el Senado sobre el "uso partidista" del avión oficial Falcon por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo han avanzado fuente 'populares' tras acusar este sábado al jefe del Ejecutivo de usar este avión para acudir a la Convención Política de los socialistas gallegos en Santiago de Compostela, tal y como ha informado 'Vozpópuli'. "El Falcon que el presidente del Gobierno ha utilizado para dar un mitin hoy en Santiago de Compostela ha viajado de A Coruña a la capital de Galicia (70 kilómetros de distancia) para que Sánchez se ahorrara un trayecto en tren de 28 minutos o uno en coche de 40", ha lamentado el PP. Ante ello, el PP reclamará información oficial en la Cámara Alta y la Baja por el "uso partidista de medios públicos", que, ha denunciado, "es habitual en Pedro Sánchez", pero "esta vez es incluso más esperpéntico que en otras ocasiones". "Un avión del Ejército del Aire no puede utilizarse como si fuera un servicio de taxi para el secretario general del PSOE", ha aseverado el PP. "Para que los socialistas se ahorren unos billetes de avión o para que Sánchez se ahorre un traslado en coche o tren, los españoles hemos pagado un traslado en avión equivalente a un Madrid-Navacerrada, menor a un Valencia-Benicassim, similar a un Málaga-Marbella e inferior a un Barcelona-Salou", ha concluido. "DESFACHATEZ, PREPOTENCIA Y SOBERBIA" El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha censurado en la red social X que "la desfachatez, la prepotencia y la soberbia" del jefe del Ejecutivo "no tiene límites". "Usar el Falcon oficial para asistir a un acto de partido es inadmisible. Utilización partidista de medios públicos. Llueve sobre mojado", ha lamentado. Tellado ha cargado contra el Gobierno por querer eliminar los vuelos cortos y, en cambio, tomar "por cortos" a los españoles. "No nos van a callar", ha sentenciado. En la misma línea, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha sostenido que desplazarse en Falcon entre A Coruña y Santiago de Compostela es "tan ridículo como ir de Fuenlabrada a Navacerrada en avión". "Él sí, tú no. ¿Este vuelo corto no contamina?", ha cuestionado. Antes de las elecciones generales, Sánchez negó haber utilizado el avión oficial para ir a los mítines de su partido político y aseguró que si fuera por el PP y por Vox él tendría que viajar en "autostop" porque no reconocen la legitimidad de su Gobierno.