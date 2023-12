El PP de Málaga denuncia "el abandono inversor" del Gobierno tras el accidente de trenes

Málaga, 17 dic (EFE).- El PP de Málaga ha exigido explicaciones al Gobierno por el accidente de trenes ocurrido esta pasada noche en la estación de El Chorro (Málaga) y ha criticado "la dejadez y el abandono inversor" del Ejecutivo en la provincia, "poniendo en riesgo la vida de los pasajeros".

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha calificado de "negligencia temeraria" la gestión que hace el Gobierno central de los servicios ferroviarios, después del choque lateral de dos trenes que se ha producido en El Chorro y que ha obligado a evacuar a unos 200 pasajeros, ninguno de los cuales ha resultado herido.

"No hay prácticamente ningún día en el que no tengamos alguna incidencia, avería, descarrilamiento, cancelaciones técnicas de los servicios de Cercanías, de Media Distancia y de AVE, y todo se debe a la dejadez y abandono del Gobierno, que no se toma en serio su responsabilidad", ha señalado Carmona en un comunicado.

El secretario general de los populares malagueños ha incidido en el "abandono absoluto" que, a su juicio, ha caracterizado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos cinco años en la provincia de Málaga y ha añadido que esa "dejadez" inversora "es extrapolable a toda la red de ferrocarriles en nuestro país".

"Lo que antes era un servicio modélico, un orgullo para nuestro país, ahora se ha convertido en una gran vergüenza y un gran peligro, y todo porque el PSOE ha colocado en Renfe, en Adif y en el Ministerio a personas sin capacidad ni solvencia", ha censurado.

El dirigente popular ha recordado también que los trabajadores de los talleres de Los Prados, que dependen de Renfe, han denunciado que no tienen material, recambios ni personal suficiente para hacer su trabajo.

"El problema es gravísimo y el PP va a llevar este asunto al Congreso de los Diputados y a todas las instituciones hasta que el PSOE empiece a tomarse la gestión de los ferrocarriles como lo que es, algo muy serio", ha concluido. EFE

gb/plv