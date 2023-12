El PP acusa a Sánchez de usar el Falcon para ir a un acto del PSOE en Galicia: "Llueve sobre mojado"

El Partido Popular ha acusado al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de usar el avión oficial Falcon para acudir este sábado a la Convención Política de los socialistas gallegos en Santiago de Compostela, algo que consideran que no es nuevo y es "inadmisible", un ejercicio de "soberbia". A través de su perfil en la red social X, el PP ha recriminado a Sánchez que haya "tardado más en recorrer las pistas del aeropuerto que en el vuelo", haciéndose eco de una noticia de 'Vozpópuli' sobre que Sánchez ha utilizado el Falcon para desplazarse entre A Coruña y la capital gallega, a donde ha llegado tras visitar a primera hora de la mañana las instalaciones del astillero de Navantia en Ferrol. "Eso sí, la agenda medioambiental, progresismo climático y soltando moralinas en Dubái", le ha reprochado el PP en referencia a la COP28, la cumbre sobre el cambio climático celebrada en Emiratos Árabes Unidos. Para el PP, esta actitud evidencia, además, por qué Sánchez "lo cede todo al independentismo". Para el PP gallego, recurrir al Falcon para ir de A Coruña a Santiago "debe de ser lo que Pedro Sánchez llama 'transición ecológica'". TOMA "POR CORTOS" A LOS ESPAÑOLES A este respecto, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha censurado en la misma red social que "la desfachatez, la prepotencia y la soberbia" del jefe del Ejecutivo "no tiene límites". "Usar el Falcon oficial para asistir a un acto de partido es inadmisible. Utilización partidista de medios públicos. Llueve sobre mojado", ha lamentado. Tellado ha cargado contra el Gobierno por querer eliminar los vuelos cortos y, en cambio, tomar "por cortos" a los españoles. "No nos van a callar", ha sentenciado. En la misma línea, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha sostenido que desplazarse en Falcon entre A Coruña y Santiago de Compostela es "tan ridículo como ir de Fuenlabrada a Navacerrada en avión". "Él sí, tú no. ¿Este vuelo corto no contamina?", ha cuestionado. Antes de las elecciones generales, Sánchez negó haber utilizado el avión oficial para ir a los mítines de su partido político y aseguró que si fuera por el PP y por Vox él tendría que viajar en "autostop" porque no reconocen la legitimidad de su Gobierno.