El bombero Miguel Ángel del Cid gana la primera carrera vertical de Fuengirola (Málaga)

Fuengirola (Málaga), 16 dic (EFE).- El bombero Miguel Ángel del Cid, del cuerpo de Fuengirola, ha ganado este sábado la primera carrera vertical que se ha celebrado en esta ciudad y que ha consistido en subir a pie las doce plantas de uno de los edificios del hotel El Puerto, el más alto de la localidad.

Del Cid, que es de Torremolinos (Málaga), se ha mostrado "muy contento de ganar en casa" tras haber completado este "duro trayecto" en 3 minutos y 31 segundos.

En segundo lugar ha quedado Jesús Sánchez, bombero de Baza (Granada), tan solo un segundo por detrás del ganador, y el tercer puesto ha sido para Jaime Pardo, también de Fuengirola, con un tiempo de 3 minutos y 42 segundos.

Más de 50 profesionales del sector de la extinción de incendios de toda España han participado en esta prueba contrarreloj individual, organizada con motivo del 40 aniversario del cuerpo de bomberos municipal de Fuengirola.

La prueba ha arrancado a las 11:00 horas en la plaza Theresa Zabell. Cada minuto ha salido un bombero equipado con su traje de extinción, ha recorrido unos cien metros y ha encarado la subida de las doce plantas del edificio por sus escaleras.

Una vez arriba, los participantes han dado una vuelta a la piscina de la terraza y han descendido hasta la meta.

El ganador, Miguel Ángel del Cid, que lleva poco más de un año en el cuerpo de bomberos de Fuengirola, ha explicado a EFE que se ha tratado de una prueba muy exigente, ya que cuando llegas a lo alto del edificio las piernas están muy cargadas, tiemblan y es difícil afrontar el descenso.

Así lo ha constatado también Álvaro Bolaina, de Córdoba, que ha sufrido para acabar la prueba: "Llevaba tiempo sin entrenar y por la sexta o séptima planta se me ha hecho eterno, pero en la bajada he recuperado y lo he disfrutado", ha señalado a EFE.

En la carrera han participado bomberos de Madrid, Guadalajara, Almería, Granada, Jaén, Córdoba y de numerosas localidades de la provincia de Málaga.

Al tratarse también de una prueba solidaria, todos los participantes han aportado comida para aumentar las reservas de víveres del banco municipal de alimentos en estas fechas navideñas. EFE

