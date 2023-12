Díaz avisa de que hay que "cumplir" el acuerdo de gobierno y mantener el gravamen a banca y energéticas

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha advertido a sus socios de gobierno de que hay que "cumplir" el acuerdo suscrito y, por lo tanto, mantener los gravámenes a la banca y a las empresas energéticas, porque "las circunstancias no mudaron" y se siguen "forrando". En su intervención en la presentación oficial de la promotora de Sumar Galicia, Yolanda Díaz también ha apelado a su empeño por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y a que seguirá defendiendo un incremento esta legislatura: "Me costará mucho, pero voy a seguir defendiendo a los trabajadores de este país". Además, durante su intervención, ha avisado de que si hay "desafección ciudadana" con la política es porque "la gente está harta de escuchar una cosa y cuando tienen la oportunidad de cumplir con sus obligaciones", que los políticos "no lo hagan". "Tenemos un compromiso claro y soy una mujer que cumplo los acuerdos", ha dicho Yolanda Díaz, quien ha leído textualmente el acuerdo de gobierno acerca de los gravámenes especiales. "Desde Sumar luchamos mucho en el acuerdo del gobierno para que la banca y las energéticas contribuyan a nuestro país", ha reivindicado Yolanda Díaz, quien ha hablado de "cantidades indignas" y de "cómo se nutren con beneficios que son groseros". Por ello, rechazó lo que "alguien" en el Gobierno defiende (en referencia velada a Nadia Calviño), y ha incidido en que las "circunstancias no mudaron", las familias siguen "sufriendo" y que, por lo tanto, "hay que cumplir el acuerdo de gobierno, porque, de lo contrario, "decepcionarán" a los votantes. COMPROMISOS DE LEGISLATURA De nuevo, Díaz ha renovado su compromiso con su "palabra" para reducir la jornada laboral, subir el SMI y mejorar el despido, así como ha afirmado que desde otras carteras, como la de Sanidad con Mónica García, se ampliará la cartera de servicios o también la cultura, con Ernest Urtasun. Durante su intervención, la vicepresidenta segunda apeló en varias ocasiones a los "datos", como el de los 21,6 millones de españoles trabajando. En este sentido, ha ironizado con que trató de darle algunos números al portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, en la pasada sesión de control en el Congreso (ambos son 'viejos' conocidos en el parlamentarismo autonómico gallego) y con que "no le duran" los portavoces, puesto que la "semana que viene será Cuca Gamarra".