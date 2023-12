Chus Mateo: “Todavía hay mucho que sumar, el objetivo es ganar títulos”

Santiago de Compostela, 16 dic (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, dijo estar “contento” con la victoria de su equipo ante el Monbus Obradoiro (74-85), la cual le asegura ser cabeza de serie en la Copa del Rey y le permite batir su récord de triunfos en un año (69).

“Todavía hay mucho que sumar, no podemos estar eufóricos por algo que tiene valor pero no nos da nada. El objetivo real de este equipo no es escribir páginas de la historia sin conseguir títulos, aquí hay que llegar a las finales para poder pelear por los títulos”, manifestó el técnico blanco.

Mateo admitió que su equipo inició el partido con “alguna pérdida de más” y “ciertas imprecisiones” que el Obradoiro castigó “muy bien” en el primer cuarto, pero en el segundo cuarto lograron tomar el mando del electrónico para no perderlo.

“Atacar bien nos ayudó a equilibrar la defensa. Dejamos en 74 puntos a un equipo que tiene anotación y juega muy bien al baloncesto como es el Obradoiro. Además, hemos terminado el partido con buenos porcentajes de tiro y 21 asistencias. Estoy contento porque seguimos sumando”, indicó.

El técnico blanco confirmó que Rudy Fernández se tuvo que retirar en el tercer cuarto por una “pequeñas molestias” en la parte trasera de su pierna derecha y se someterá a pruebas para conocer con más exactitud el alcance de su lesión.

·Este calendario no es fácil. Los chicos han hecho un esfuerzo por entregarse a tope defensivamente y estas son las consecuencias. Para eso tenemos una plantilla amplia, para poder suplir todos los inconvenientes”, comentó Mateo, que también se alegró de los “buenos minutos” del joven Carlos Alocén. EFE

1010153

dmg/sab