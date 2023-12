Borràs (Junts) afirma que la reunión entre Sánchez y Puigdemont está acordada y "tendrá lugar"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha afirmado que la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont está acordada y que "tendrá lugar". En una entrevista de este sábado en el diario 'Ara' recogida por Europa Press, ha explicado que la reunión no sucedió cuando se encontraron en Estrasburgo (Francia) porque "no podía ser una reunión" con todos los detalles. "La reunión tendrá que trabajar para la resolución del conflicto entre Catalunya y España", ha añadido. Además, Borràs ha señalado que Puigdemont sería el mejor candidato para Junts en unas elecciones: "Sería lo que desde Junts querríamos". Ha dicho que Puigdemont "no necesita tener un cargo orgánico para ser el presidente que es, del país, y fundador de Junts". ACUERDOS EN EL CONGRESO Borràs ha destacado que el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts no afianza toda la legislatura, y que esta "durará lo que dure el cumplimiento de los acuerdos". Al ser preguntada sobre el posible apoyo de Junts a los Presupuestos Generales del Estado, Borràs ha asegurado que deberían pasar cosas: "Por ejemplo, la oficialidad del catalán. Hay que seguir trabajando, y podría ser uno de los cumplimientos que fuera preceptivo y necesario antes de poder comprometernos con una ley tan importante como es la ley de presupuestos".