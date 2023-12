Bilbao (EH Bildu) dice que el acuerdo con PNV para una moción de censura en Gernika está "prácticamente cerrado"

El concejal de EH Bildu en Gernika José Ramón Bilbao 'Buli' ha afirmado que el acuerdo con el PNV para una moción de censura contra el alcalde de Gernika, José María Gorroño, al que sustituiría este edil, está "prácticamente cerrado" y, a su juicio, solo faltaría "firmar". En declaraciones a Europa Press, el representante de la coalición soberanista ha señalado que llevan varias semanas trabajando en este acuerdo y estaría "todo cerrado", aunque por su parte el PNV ha afirmado este mismo sábado que hay contactos pero "aún" no hay ningún acuerdo. "Estaría todo prácticamente finiquitado y ya que ayer el PNV declaró que estarían barajando la opción de la moción de censura nosotros lanzamos la propuesta para que ese acuerdo que tenemos prácticamente cerrado lo firmemos de una vez", ha añadido el representante de EH Bildu. Bilbao ha asegurado que la última charla con la formación jeltzale fue este viernes "y no quedaba ya prácticamente nada" de tal modo que, por parte de EH Bildu ya no tienen "más que aportar". El edil de EH Bildu ha afirmado que se trata de un "cambio" que habían "prometido las dos fuerzas antes de las elecciones" y ha valorado que, en las conversaciones con el PNV, "hay una sintonía que puede desatascar la situación y llevar esto adelante". "Ayer mismo estuvimos reunidos con ellos y solo falta firmar, por nosotros cuanto antes, esto no tiene por qué retrasarse", ha añadido. Según ha indicado, si eso se produce, a EH Bildu, "lógicamente como fuerza más votada", les correspondería la Alcaldía. Además, ha rechazado las palabras del alcalde de Gernika que ha interpretado esa posible moción de censura como un simple "reparto de sillas" y ha manifestado que la situación actual de "debilidad" demanda que se "corrija y colaboración". José Ramón Bilbao ha asegurado que la corrección a esta situación la están buscando hablando "con unos y otros" y cree que "la forma más eficaz de garantizar la estabilidad en los próximos tres años y medio pasa por tener un gobierno de coalición". "Nosotros no vamos a marginar a nadie", ha agregado. Por último, ha recordado que fueron la fuerza más votada tras los pasados comicios municipales y esperaban gobernar en minoría "con un acuerdo de gobernabilidad a tres bandas". "No salió adelante porque hubo otro acuerdo que salió adelante pero que no ha funcionado y hemos buscado una solución que ha pasado por el diálogo", ha finalizado.