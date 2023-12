Tomás Pascual no olvida sus orígenes y apoya a la Arandina

Nieves López Vallejo

Aranda de Duero (Burgos), 15 dic (EFE).- Tomás Pascual. El presidente de la agroalimentaria Calidad Pascual no olvida sus orígenes. Con presencia en 52 países, facturó 834 millones en 2022. Aranda de Duero es el territorio de su empresa. Patrocina y apoya al equipo. En una entrevista con EFE, cuenta cómo viven él y su familia el partido de sus vidas.

Pregunta: ¿Qué lleva a una multinacional alimentaria como Calidad Pascual a patrocinar a un equipo de Segunda RFEF?

Respuesta: Es verdad que somos una multinacional presente en muchos países y con un tamaño adecuado, pero seguimos sintiéndonos una empresa muy local, por la naturaleza de nuestro negocio, estamos vinculados al territorio, al campo. Somos una empresa familiar y que apela a nuestro territorio, a nuestros orígenes y Aranda es nuestro origen y tenemos que ayudarla. Y no solo lo hacemos por haber salido allí, sino porque tenemos a casi 1000 personas trabajando en Aranda, y todo lo que hagamos por Aranda tiene un beneficio para nuestros trabajadores.

Apoyar a la Arandina significa dos cosas: apoyar a los arandinos que trabajan en nuestra empresa, entre ellos un jugador de la Arandina, y hacerles sentir que la empresa es algo más que simplemente el sitio donde van a trabajar. Y que Aranda se reconozca en el mundo siendo nosotros de allí, también nos da un orgullo. Porque estamos en muchos sitios pero sigue siendo una empresa familiar, local y cercana y apegada a su territorio, que quiere ayudar a desarrollar.

P: ¿Se hubieran planteado ese patrocinio de no haber sido el lugar de origen de la compañía?

R: Sí, también colaboramos con aquellos ayuntamientos locales donde tenemos instalaciones o centros de trabajo potentes; Segovia, Gurb, Pamplona. Allí donde tenemos una actividad y trabajadores, pues ahí hacemos una actividad más especial. La gran diferencia es que Aranda tiene casi mil trabajadores y somos de allí. En general nos gusta apoyar lo local, lo rural, agricultores y ganaderos de España, de Castilla y León. Pero el hecho de ser de allí, marca. Mis hijos, o mis sobrinos, algunos madridistas, el día 6 van a ir con la Arandina. Ser del Madrid tiene algo genial pero un equipo de una división inferior, tiene un sentimiento y un apego diferente al que tienes por los grandes equipos.

P: La cantidad dedicada a este proyecto supone algún tipo de retorno a la compañía o basta con la satisfacción personal…

R: Nosotros a la Arandina la apoyamos en general. Con estos partidos que tienen un retorno en comunicación mayor, pues gastas más dinero porque vale más lo que haces. Te cobran más por una valla, si va a jugar el Cádiz y muchísimo más si va el Real Madrid porque el impacto que tiene es mucho mayor y nosotros encantados de colaborar. Pero el apoyo está ahí y es constante. Son momentos muy especiales, incluso para Aranda. Que vaya al Real Madrid a jugar allí les ha tocado la lotería.

P: ¿Es el patrocinio deportivo una de las mejores fórmulas para encontrar visibilidad empresarial?

R: No necesariamente. Nosotros en el pasado sí que hacíamos mucho patrocinio deportivo. Actualmente no estamos haciendo nada. En este caso es más el patrocinio a una entidad de Aranda, igual que colaboras con el balonmano, o con otros equipos deportivos. Es más el apoyar a Aranda que hacerlo a través del deporte. Para Aranda el fútbol, el balonmano, son importantes y tenemos que estar allí. Pero podemos estar también en los festivales de música. Aquello que sea importante para Aranda es donde estaremos.

P: ¿Le han llamado equipos de superior categoría pidiéndole patrocinio?

R: Ahora no, pero en general sí que es verdad que la Liga Profesional o los equipos con los que en el pasado hemos hecho patrocinios y otros eventos deportivos llaman continuamente. Pero el patrocinio deportivo no está en nuestra estrategia de comunicación.

P: Más allá de la Arandina, anteriormente sí que han apoyado el deporte …

R: Sí que lo hemos hecho, durante mucho tiempo, en todos los campos de fútbol se veía nuestra marca. Dejamos de hacerlo porque la hostelería protestó. En otro momento apoyamos el baloncesto… Pero lo hacíamos con otra intención, no tanto apoyar los equipos como las canteras. A veces te interesa más la formación de los chicos y sobre todo aprovechar una cosa que creemos que hacemos bien, la nutrición, que tiene mucho que ver con lo deportivo. Y también apoyamos eventos deportivos para fomentar la actividad física como un complemento de la salud, para fomentar la actividad física.

P: ¿Por qué fueron pioneros en las becas ADO?

Estuvimos en las becas de ayuda al deporte olímpico mucho tiempo. Pero lo dejamos porque vemos que no está contribuyendo a esa vía de fomentar algún valor. Pero sí que seguimos en ADO Paraolímpico, donde además de apoyar el deporte, estás apoyando un deporte especial, con personas especiales y personas que viven en general el deporte con una intensidad mucho mayor. No viven del deporte, el deporte es un algo que necesitan para vivir, es parte de su desarrollo personal. Pero en general, estrategias que hemos tenido las hemos abandonado y nos centramos más en en cosas que aporten algo más. Si coinciden que son deportivos, perfecto.

P_ Acaba de nombrar ese empeño por seguir creciendo. Hace cuatro años hicieron pública su intención de incrementar su presencia exterior, especialmente en Centroamérica, África y Sudeste Asiático ¿cómo va ese tema y cómo se prevé su evolución?

R: Va muy bien. Nos hemos centrado en cuatro puntos, aparte de exportar a muchísimos países, hemos entrado en Filipinas, donde llevamos ya casi 10 años y ya empieza a notarse, en Angola, donde cerramos hace poco un acuerdo con una sociedad angoleña para seguir creciendo, en Marruecos, donde tenemos una presencia a través de Ceuta y Melilla que queremos mantener y en Guatemala donde hemos empezado justo después del verano a vender. No es tanto trasladar producción sino obtener producción local. Hemos empezado con Biofrutas pero para ser competitivos no puedes exportarlo, lo estamos produciendo allí. No hemos quitado ninguna producción de aquí, porque son mercados que crean de cero, Hemos empezado con una bebida vegetal que ahora mismo estamos mandando desde España hasta que allí puedan fabricarse.

La producción local tiene que ver mucho también con el desarrollo local, obviamente, si estás en Guatemala tienes que ayudar a desarrollar Guatemala. También estamos en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Panamá y la producción de unos puntos en Guatemala y otros en Honduras. Tiene mucho que ver con ser competitivos y para serlo en precio tienes que producir localmente. Nos adaptamos a las necesidades de nuestros consumidores desde el punto de vista nutricional, pero también desde el punto de vista de valor económico. Es una vía de crecimiento inverso. Nosotros también tenemos unas ideas de productos, unas propuestas de valor que valen para España, pero que también valen para otros países a los que se ayuda a desarrollar, como el yogur de larga vida. En Angola o en Filipinas es muy difícil vender frescos por la situación del país y la logística y son alternativas que permiten llevar alimentos nutritivos a un coste muy competitivo.

P: ¿Le vamos a ver el día 6 en Aranda en el partido Arandina-Real Madrid?

R: No voy a ir porque tengo una cosa más que importante. Yo tengo 6 nietos y ese es un día muy especial, nos reunimos con todos los chicos y a disfrutar. Pero para los dos hijos de mi hermano Borja, ese es el regalo de Reyes. Y habrá una buena representación familiar. Aunque algunos son madridistas, irán con la Arandina y si se ganara sería un orgullo. EFE

