Santos Cerdán (PSOE) dice que quienes defendieron España fueron los votantes el 23J

València, 15 dic (EFE) - El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha replicado este viernes a PP y Vox, que dicen que salen a la calle a defender el país, que "a España salieron a defenderla los españoles el 23 de julio, y dijeron no a la derecha y a la ultraderecha".

"Dijeron no al retroceso, a los recortes y a su discurso tóxico", ha señalado en València durante un acto sobre municipalismo, donde ha indicado que no pueden aspirar a gobernar un país tan grande y diverso quienes "odian a la mitad de sus ciudadanos" y quienes no "entienden, conocen ni respetan a España".

El dirigente socialista se ha referido también a quienes le han llamado "escoria" en Navarra por el apoyo del PSN-PSOE a la moción de censura que dará la alcaldía de Pamplona a EH Bildu, y les ha dicho: "Estoy orgulloso de conseguir Gobiernos progresistas, de conseguir un Gobierno presidido por Pedro Sánchez".

"Si ese es el calificativo que me quieren dar, estoy encantado", ha señalado Cerdán, quien ha considerado que el PP y sus socios no han superado el resultado electoral y por eso "caldean los ánimos e incendian las calles", hasta el punto de que al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, "no le da tiempo" a ser recibido por Pedro Sánchez.

Ha ironizado con que el Gobierno le ha ofrecido tres fechas de reunión, pero como va "de manifestación en manifestación" no encuentra "hueco", y ha instado a Feijóo a aceptar la propuesta de Pedro Sánchez de crear una comisión de trabajo para un nuevo modelo de financiación, "basado en la equidad, la autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal".

Cerdán ha alertado de que no es "pacífico ni democrático" hablar de fraude electoral, de dictadura o llamar "psicópata" al presidente del Gobierno, y ha considerado que PP y Vox "son lo mismo, los dos están en una carrera ultra para ver quién la hace más gorda".

Frente a ello, ha reivindicado el "valor" de los socialistas para "asumir las contradicciones propias y superarlas al servicio del interés general de España" y para "achicar el espacio de la división" y que gane la concordia, y ha considerado que "es la hora de la política, la generosidad y la altura de miras".

El secretario de Organización del PSOE ha señalado que, frente a la "ola reaccionaria que recorre el mundo", los socialistas tienen un proyecto "valiente y sólido", con el que van a por cuatro años más de estabilidad, convivencia y progreso y a construir "un dique frente a las derechas" para que no se dé "ni un paso atrás" en derechos. EFE

lb/im/jlp

(foto)