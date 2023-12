Picardo replica a Albares que no es "procedente" hablar de "detalles" en la negociación del acuerdo sobre Gibraltar

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha considerado que no es "procedente" hablar sobre los detalles de la negociación entre la UE y Reino Unido sobre el acuerdo que regulará la relación con el Peñón, al tiempo que ha reconocido que las elecciones europeas del próximo mes de junio se han convertido en la nueva "fecha límite" para intentar cerrarlo. Picardo se ha pronunciado así en una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press, al ser preguntado si el uso compartido del aeropuerto de Gibraltar es el principal escollo en esta negociación, después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijera que aún había diferencias sobre "la fórmula del uso conjunto del aeropuerto" tras reunirse con su nuevo homólogo británico, David Cameron. "No hemos dicho en ningún momento cuáles son los detalles de la negociación, creo que no es procedente hacerlo", ha subrayado Picardo, para quien es "importante" ser discretos "porque en esa discreción está la oportunidad de llegar a acuerdos" que sean buenos para ambas partes y en los que todos ganen. En su opinión, si se entra en detalles a cada momento de la negociación, entonces la ciudadanía empezaría a opinar sobre "cómo debemos de gestionar el siguiente paso y eso no nos permitiría llegar a un acuerdo". El ministro principal gibraltareño ha reconocido que "ahora se acerca otra fecha límite" con la celebración de elecciones al Parlamento Europeo en junio y ha defendido que "esto debe solucionarse antes". Aunque ambas partes están trabajando "de buena fe", ha dicho, tener "una fecha límite nos va a concentrar a todos la mente". Picardo ha considerado que el hecho de que tanto él como el Gobierno español hayan sido reelegidos permite ahora retomar la negociación donde se había dejado. En cuanto a la designación del ex primer ministro británico David Cameron como nuevo ministro de Exteriores ha considerado que "es un activo" para todas las partes en la negociación dado el "peso" que tiene y el "respeto internacional" del que goza. Un acuerdo, ha incidido, podría permitir la creación de la "zona logística más importante de entrada y salida del Mediterráneo" en el Peñón y el Campo de Gibraltar y generar "un boom económico de lo más grande que ha visto esta zona en su historia". No obstante, también ha dejado claro que Gibraltar podría permitirse que no hubiera acuerdo y ha recalcado que nunca va a "ceder en lo fundamental", es decir, en cuestiones que afecten a su soberanía. El Peñón ya se está preparando para ello pero lo haría, ha reconocido, "con todo el dolor de mi corazón". En otro orden de cosas, ha señalado que en Gibraltar "hemos tenido mejores momentos con gobiernos socialistas en España que con movimientos diferentes". Cuando gobierna el PP, ha añadido, "es más complicada" la relación, si bien lo ha atribuido más a la "identidad del ministro de Exteriores" ya que Alfonso Dastis "fue un magnífico aliado" en la gestión del Brexit pero sin embargo José Manuel Margallo "causaba más problemas" que los provocados por la salida de la UE.