María Pérez, los oros merecen patrocinio

David Ramiro

Madrid, 15 dic (EFE).- María Pérez. Opta a medalla en los JJOO de París. Sus dos oros en marcha -20 y 35 km respectivamente- del último Mundial merecen más patrocinio. Hasta ahora Asics, UCAM -donde estudia fisioterapia- y la asesoría jurídica HispaColex le echan una mano. Pero su gesta en Budapest le debe abrir más puertas. Ignacio García, experto en márketing, que trabaja con Carolina Marín, ha comenzado a explorar su mercado, mientras María se recupera de su lesión. A partir de enero, formará parte del grupo de mujeres que apoya Iberdrola.

La marchadora de Orce, localidad granadina con poco más de mil cien habitantes, es una de las grandes deportistas españolas. El pasado verano, en Budapest, entró en los libros de historia del atletismo mundial con dos medallas de oro en apenas cuatro días.

Su gesta, junto con la de Álvaro Martín, también doble campeón del mundo, quedó eclipsada por el triunfo de la selección española de fútbol en el Mundial y por la posterior celebración, con beso incluido, del presidente de la federación Luis Rubiales a Jennifer Hermoso.

Solo Iberdrola se unirá a ese escaso grupo a partir de enero de 2024.

P: ¿Cómo va la recuperación de la fractura de estrés en el sacro?

R: Estoy bien. De lunes a viernes hago sesión de fisio y cuando tengo un acto voy y recupero la sesión después. Estoy deseando dejar las muletas. Para el nueve o diez de diciembre empezaré a entrenar en agua en la piscina porque hay que tener cuidado para recuperar bien. Es mejor prevenir que curar y no ir más rápido de lo que se debe. A principios de enero se repetirá el TAC e iremos haciendo ejercicios pero hasta ese momento no empezaré a marchar.

P: ¿Qué plazos se marca?

R: No quiero correr más de lo que no se pueda. Quiero llegar bien a los Juegos de París. La plaza en los veinte kilómetros la tengo y en el relevo hay que clasificarse. Intentaré competir todo lo que pueda pero mi prioridad es recuperarme. Una cosa es tener molestias cuando afinas mucho y otra tenerla en unos Juegos.

P: ¿Ha sido 2023 su mejor año?

R: Pensaba que 2018 -fue campeona de Europa- era difícil de superar y más después del cuarto puesto en los Juegos de Tokio y el mal año que pasé en 2022 con las descalificaciones. Intenté salir de ese pozo, cambié algunas cosas y como no hay mal que por bien no venga, han llegado los resultados.

P: ¿Echa la vista atrás y piensa cuánto le ha costado llegar hasta aquí?

R: En la vida y en el deporte, para conseguir objetivos, hay que renunciar a muchas cosas, familia, amigos, obedecer a una orden y confiar en esas personas. Hay cosas que deportivamente son una experiencia única pero otras no se pueden expresar con palabras, como la llegada a meta y el abrazo con Álvaro Martín en Budapest tras ganar los dos. Los sentimientos son muy difíciles de hacérselos llegar a la gente pero una imagen vale más que mil palabras. Hay cosas muy bonitas que he tenido en la vida y que las cambiaria por todas las medallas.

P: ¿Cuáles?

R: Estar en una cabalgata de Reyes, en un hospital llevando regalos a los niños o ser nombrada Hija Predilecta de Orce. Quiero que los niños vean que no hay que ponerse límites y por eso me parece muy bonito que se hayan iniciado los trámites para que el colegio en el que estudié se cambie de nombre y lleve el mío.

P: ¿Cómo se sintió al ver eclipsado su éxito con todo lo que pasó con la selección femenina de fútbol?

R: Sabía que si ganaba iba a estar eclipsada por ello. No soy una persona egoísta ni soy una persona que piense solo en mi. Siempre que hay que decidir pienso en el bien común. Me fastidió que no se viera en primera plana porque sabía que si ganaban las chicas iban a ser portada. Después no me gustó lo que pasó tras el Mundial. Tener 24 campeonas del mundo el mismo día es algo muy difícil pero vivimos en una sociedad en la que el fútbol es el deporte rey y ojalá el atletismo tuviese la misma repercusión. Lo que también me dolió es que no se pudiese ver la llegada a meta de Álvaro Martín por la televisión.

P: Tras la victoria en el Mundial muchas marcas han mostrado su interés en el fútbol femenino y en las propias futbolistas para patrocinios, campañas de marketing...¿Ha recibido muchas llamadas tras su triunfo?

P: Sinceramente pensaba que tendría más repercusión al ganar un oro pero no ha sido así. Tengo una marca de ropa desde 2018 que me ayuda (Asics), un patrocinio de la UCAM Murcia, la universidad en la que estudio, y un despacho, HispaColex, para asesoría jurídica. Pensaba que habría más pero estas ya las tenía de antes y las quiero mantener. Son las que me ayudaron, me ayudan, apuestan por mi y mi objetivo es llegar con ellos a París. Ahora hay una persona que me está ayudando en este sentido para conseguir patrocinios y ayudas y espero que puedan surgir más cosas en los próximos meses. EFE

