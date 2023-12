Marc Anthony, Tom Jones, Jamie Cullum o Keane se unen a Icónica Sevilla Fest 2024

Sevilla, 15 dic (EFE).- Marc Anthony, Arcade Fire, Tom Jones, Loreena Mckennit, Jamie Cullum o Keane, son algunos de los nombres que han confirmado este viernes el Icónica Sevilla Fest para su IV edición, que tendrá lugar el próximo verano en la Plaza de España de esta capital, con citas que se irán cerrando hasta completar el cartel definitivo.

En un comunicado, la organización del festival ha informado de que a estos nombres se suman los de Siempre Así, Vetusta Morla y BIGSOUND Sevilla, el multitudinario festival de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que sale de su emplazamiento habitual, con Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee y Petazeta.

A los nombres ya anunciados previamente de Take That, Carl Cox, Rozalén, Aitana, Raule y Melendi se suman estos nueve anuncios donde se vuelve a potenciar el tan ecléctico estilo del Festival de la sevillana Plaza de España, donde sonidos y estilos distintos se dan la mano, mezclando en su cartel a grupos y artistas iconos de la música tanto a nivel nacional como internacional, y no solo del momento, sino de la historia.

Estos nuevos anuncios harán que el 13 de junio sea el pianista y cantante británico Jamie Cullum, una de las grandes referencias mundiales del jazz y el pop, el que se suba al escenario de ICÓNICA Sevilla Fest.

Solo tres días después, el domingo 16, será el turno de otra de las grandes estrellas que ICÓNICA Sevilla Fest ha añadido a su calendario, de la mano de Marc Anthony, mientras que el miércoles 19 es el día elegido para recibir a Tom Jones.

Entre otras fechas confirmadas, el 22 de junio Sevilla se hermanará musical y “festivalmente” con Valencia, para acoger el BIGSOUND, el Festival de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que sale por primera vez de la ciudad levantina para llegar hasta la capital de Andalucía, con Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee y Petazeta.

Con una asistencia en los dos últimos años de más de 70.000 amantes de la música urbana, BIGSOUND es ya el evento musical más multitudinario de la ciudad de Valencia, posicionándose en el top 5 de festivales celebrados en la Comunidad Valenciana y en uno de los principales festivales del género en Europa.

Todas estas nuevas confirmaciones se suman a las ya anteriormente realizadas de Aitana, Carl Cox y Melendi para los días 7, 8 y 9 de junio de 2024, respectivamente; Raule, el 14; Rozalén, el 27 y Take That, el 16 de julio, y llegan en la misma semana en la que ICÓNICA Sevilla Fest ha conocido las 15 nominaciones recibidas para los galardones Iberian Festival Awards, premios que reconocen anualmente a los mejores Festivales de la Península Ibérica.

Concretamente ha obtenido las nominaciones directas a las categorías de “Mejor gran Festival”, “Mejor Festival de la Península Ibérica”, “Mejor promoción turística”, “Mejor contribución a la Igualdad” y “Mejor contribución a la Sostenibilidad”, así como “Mejor lugar” por su celebración en la Plaza de España. EFE

