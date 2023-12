Los vascos suspenden los servicios básicos como sanidad, vivienda, justicia y seguridad ciudadana

Una amplia mayoría de los vascos suspende a las prestaciones básicas como la sanidad, la vivienda, la justicia y la seguridad ciudadana en su valoración de los servicios públicos según los datos del 'DeustoBarómetro Social XX' correspondiente a la oleada de invierno que elabora la Universidad de Deusto. Los peores valorados son la Administración de Justicia (4,1) y las políticas de vivienda (4,1), a las que preceden el servicio de empleo Lanbide (4,6), el Osakideta - Servicio Vasco de Salud, (4,8) y la seguridad ciudadana (4,9) . El Servicio Vasco de Salud, según los directores del proyecto, empezó con un 6,4 hace diez años, pero tras estar "muy bien valorado" en el momento de la pandemia del covid, "ha empezado a preocupar a la ciudadanía y bajar en su puntuación". Además, ha explicado que "hay mucha querencia por el sistema vasco de sanidad, es algo que se aprecia, se valora y se confía", pero "sacando peor nota" porque la ciudadanía "percibe que no tiene los recursos necesarios, no se está haciendo la inversión necesaria o está estresada". Estos datos están recogidos en un estudio de la Universidad de Deusto, elaborado en función de un millar de entrevistas realizadas entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, que ha sido presentado este viernes en Bilbao por sus directores del proyecto, María Silvestre y Braulio Gómez, junto a la investigadora Iratxe Aristegi. La mayor puntuación, sin embargo, la obtiene el transporte público, con 6,3 puntos (de 0 a 10), seguida de la educación en las universidades públicas (5,8 puntos), las carreteras (5,7 puntos), la educación en escuelas, colegios e institutos públicos (5,4 puntos), los programas I+D (5,4 puntos), las políticas para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres (5,2), las pensiones (5), la protección del medio ambiente (5) y los servicios sociales. VEN MOTIVOS PARA MOVILIZARSE Por otro lado, según los datos de la encuesta, un 76,6% de los vascos entrevistados cree que el personal de las residencias de personas mayores tiene motivos para movilizarse para protestar por sus condiciones laborales y un 76,2% opina lo mismo del personal sanitario. Las manifestaciones y huelgas convocadas por el profesorado y demás trabajadores de la comunidad educativa recibe el respaldo del 53,4% de los encuestados, mientras que un 28,4% considera que no tienen motivos para movilizarse. Por el contrario, el 46,5% de los entrevistados no apoya las movilizaciones de la Ertzaintza, frente al 29,7% que considera que sí tiene motivos para protestar. Además, el apoyo a las movilizaciones de los trabajadores de EiTB se reduce al 24,9%, mientras que un 38,2% opina que los trabajadores de la televisión y radio pública vasca no tienen motivos para protestar. Braulio Gómez ha valorado que hay "un apoyo muy mayoritario a las movilizaciones del sector público ligado a los cuidados, ya sea el personal de residencias de mayores o el sanitario", pero "baja ese apoyo cuando hablamos del profesorado" y "la mayoría de la sociedad no ve motivos para movilizarse ni protestar ni en la Ertzaintza ni en la televisión y radio pública vasca". INMIGRACIÓN Por otro lado, el 56% de los encuestados cree que los inmigrantes que viven en el País Vasco deberían tener los mismos derechos y posibilidades que el resto de personas en asistencia sanitaria, el 50% opina lo mismo en el caso de la educación y un 26% en relación con las ayudas sociales. Además, el 20% considera que deberían tener los mismos derechos a la hora de traer a la familia más cercana, el 15% piensa lo mismo en el caso del acceso a una vivienda de protección oficial y el 12% en relación al derecho al voto. Respecto a los que deberían ser los principales objetivos de la política exterior de España, un 43,2% cree que controlar y regular los flujos migratorios; un 35,7% dice que contribuir a causas de solidaridad; un 29,3% opina que reforzar la seguridad y la defensa de nuestro país; y un 28% considera que promover la democracia y los derechos humanos en otros países. Además, un 22,5% afirma que otro objetivo sería apoyar las inversiones de nuestras empresas en el extranjero; un 20,8% es partidario de aumentar las relaciones culturales y científicas con otros países; y un 20,4% apuesta por ayudar a los españoles que se encuentran en el extranjero.