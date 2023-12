La ministra Saiz reprocha a Feijóo que proteste en Pamplona contra la moción: "No coincide con el interés ciudadano"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha criticado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por anunciar que irá este domingo a Pamplona para protestar contra la moción de censura acordada por EH Bildu y el PSOE navarro para desbancar de la Alcaldía a UPN. A su juicio, la protesta del líder 'popular' "no coincide con el interés de los ciudadanos". La ministra, que pertenece a la Ejecutiva del PSOE navarro, ha señalado que respeta la agenda del líder de la oposición, pero que, bajo su punto de vista, "no coincide con los intereses de la ciudadanía". Así se ha expresado Saiz en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, tras comunicar Feijóo que acudirá a la capital navarra --donde UPN ha convocado una concentración de protesta contra la moción-- para exigir al PSOE que abandone el "pacto miserable" que permitirá entregar la Alcaldía a la coalición abertzale. Saiz ha señalado que el acuerdo con Bildu es "público y transparente" y se limita al ámbito local, justificando que se debe a la "parálisis" que, a su juicio, atraviesa Pamplona con UPN, al ser preguntada si forma parte de un pacto a cambio del apoyo de Bildu a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La ministra y exconsejera del Gobierno de Navarra ha contrapuesto este pacto a los de PP y Vox, que "retroceden en derechos" al imponer el 'pin parental' o negar la violencia machista y el cambio climático, en sus palabras. "Cosa que no sucede en este acuerdo", ha sostenido. Además, Saiz ha recriminado las "palabras gruesas" del líder de UPN, Javier Esparza, que ayer calificó de "escoria" a los dirigentes del PSN.