La ex número dos del Ministerio de Transportes renuncia a la presidencia de Asval

Madrid, 15 dic (EFECOM).- La ex secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, dijo a EFE que no presidirá la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) tras descartar ocupar el cargo.

Pardo de Vera, en declaraciones a EFE, ha explicado que ha preferido renunciar al liderazgo de la organización para sustituir a Joan Clos -actual presidente- antes de esperar a la resolución de la Oficina de Conflictos de Interés, encargada de decidir si le permitía ocupar el puesto o no, al haber ostentado un cargo público.

"Desde que se conoció el asunto me han escrito de todo y únicamente estaba valorando el proyecto, sin haber dicho sí o no", ha explicado la ex número dos de Transportes, quien dijo haberse sentido presionada a nivel social.

Ha añadido que hacía dos semanas que mantenía conversaciones con la patronal inmobiliaria, que estaba interesada en fomentar la producción de vivienda asequible de la población, por lo que pensó en Pardo de Vera.

"Desde mi cese en el puesto de secretaria de Estado, me acojo al acuerdo de regulación para altos cargos, por el que percibo una retribución mensual del 80 % de mi sueldo, pero no quiero estar un año y medio sin trabajar, es más mi objetivo es renunciar a esta compensación", ha comentado.

Además, ha señalado que ha enviado varias solicitudes de información a la Oficina de Conflictos de Interés para poder regresar al mercado laboral y que respetará las resoluciones del ente dependiente del Ministerio de Hacienda.

La decisión de Pardo de Vera acaba con su posible nombramiento en Asval, cuya órgano rector pretendía proponer su candidatura a los asociados en la próxima junta, convocada para el miércoles 20 de diciembre, ya que su nombramiento estaba prácticamente cerrado, según señalan a EFE fuentes cercanas a la patronal.

Pardo de Vera encabezó la secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la pasada legislatura, tras ser propuesta por la anterior ministra de dichas competencias, Raquel Sánchez.

En febrero de 2023 presentó su dimisión -junto al presidente de Renfe de entonces, Isaías Táboas- tras dos años y medio en el cargo a raíz del escándalo generado por el error en el diseño y dimensiones de los trenes de cercanías para Asturias y Cantabria, los cuales no cabían en los túneles.

Previamente, había presidido Adif, puesto que ocupó entre 2018 y 2021, aunque ingresó en el gestor de infraestructura ferroviaria en 2007, a través de una oferta de empleo público y tras desempeñar funciones en empresas privadas del sector de la ingeniería y consultoría. EFECOM

acv/emm