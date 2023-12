Grimau: "No podemos encajar cada partido 50 puntos al descanso"

Barcelona, 15 dic (EFE).- El entrenador del Barça, Roger Grimau, aseguró este viernes tras perder contra el EA7 Emporio Armani Milan (86-90) que al cuadro azulgrana le "está matando" el hecho de "encajar 50 puntos cada partido al descanso", algo que deben "solucionar".

"Nos tenemos que romper al cabeza para solucionar esto porque es lo que nos está matando. No podemos encajar cada partido 50 puntos al descanso, para después ir a remolque y hacer una segunda parte bastante correcta", valoró desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Grimau insistió en las razones que han llevado al Barça a perder cuatro de los últimos cinco partidos: "La dinámica de los partidos que hemos perdido es esto: segunda parte más o menos buena en defensa y nos meten canastas increíbles porque ya están con confianza".

El entrenador del conjunto azulgrana explicó el mensaje que ha trasladado al vestuario: "Hay que seguir creyendo en nuestro trabajo. Es muy duro porque perder en el Barça es jodido y, si encadenas derrotas más todavía, pero el mensaje es seguir creyendo, estar juntos y levantarlo como sea.

"Los jugadores están jodidos, como todos nosotros, y no queda más que seguir luchando, levantarse y volver al nivel de juego que hace muy poco estábamos demostrando", añadió.

El entrenador del Barça admitió que "preferiría no jugar" en 48 horas contra el Baskonia para "parar un poco" y "entrenar algún concepto". "Cuando estás tambaleándote en el ring necesitas parar un momento, pero no podemos hacerlo. Hay que coger la parte buena y en 48 horas sacarlo todo para revertir la situación", comentó.

Preguntado por si el equipo se está viendo afectado por la presión, Grimau respondió: "No sé si la palabra es presión, pero no tenemos la fluidez y tranquilidad de hace una semana. Entrar en estas dinámicas hace que no te salgan cosa que estabas haciendo bien. Cometes pequeños errores que te hacen pensar demasiado".

"Normalmente en estas situaciones tienes que tirar de básicos, simplificar. Hay que sacar capas, que la base sea sólida y seguir creyendo en las cosas que nos habían dado éxito hasta hoy. Fuera hay mucho ruido, pero dentro tenemos que cerrarnos muy fuerte y seguir creyendo en nosotros mismos", concluyó.

Por su parte, el entrenador del EA7 Emporio Armani Milan, Ettore Messina, valoró: "Hemos empezado muy bien. Es muy complicado ganar en el Palau liderando en el marcador durante los 40 minutos. Mis jugadores lo han hecho muy bien a pesar de las bajas. Hemos empezado moviendo muy bien el balón y anotando mucho".

"En la segunda parte ellos han subido la presión defensiva. Nosotros hemos renunciado a algún tiro exterior, pero hemos seguido atacando la canasta y eso cuando estás fuera de casa es clave. No puedes pensar en ganar solo con los triples. Hemos tenido disciplina mental para seguir defendiendo durante los 40 minutos", analizó. EFE

