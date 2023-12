Fisac: "Tendremos pocas opciones de ganar si no comprendemos la importancia del partido"

Zaragoza, 15 dic (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha señalado que su equipo tendrá "pocas opciones de ganar" este próximo domingo en la pista del Zunder Palencia si no es capaz de comprender lo que hay en juego contra el colista de la competición.

"Tenemos que saber que nos enfrentamos a un enemigo herido que va a tener que dar el 200 % y nosotros tendremos pocas opciones de ganar si no somos capaces de comprender la importancia del partido, tanto para ellos como nosotros. Tenemos que entenderlo, si no lo entendemos no hay nada que hacer", ha advertido en declaraciones a los medios de comunicación.

El preparador segoviano ha destacado que el Zunder Palencia es un club al que aprecia y admira: "Tienen un esfuerzo grande de estar donde están. Es un esfuerzo sacar el club hacia adelante. Lo de ellos es admirable. Tienen un gran 'feeling' con la afición. Han perdido muchos partidos pero algunos de ellos lo han podido ganar. No han tenido fortuna con los resultados. El cambio de entrenador va a hacer que la grada les apoye más, siempre les van a animar".

Con respecto a su equipo y a la derrota sufrida el pasado miércoles en el último segundo frente al Gravelines Dunkerque en partido de la Copa Europa, ha señalado que ese encuentro es una descripción de lo que es el Casademont Zaragoza.

"Tenemos problemas en la rotación, el equipo es menos físico, tiene más talento en los tiros exteriores pero si no los metes reduces mucho el porcentaje de poder seguir dentro de partido y somos dientes de sierra", ha analizado.

Igualmente ha explicado que no acaban de tener "estabilidad" y ha reiterado que les condiciona "el grado de acierto en el tema exterior".

"El final del partido son caras o cruces y a veces se toman decisiones acertadas y otras en contra. Igual que un día un jugador nos gana el partido, otro día el hombre se puede equivocar. Estoy agradecido a que no perdiésemos el partido de mucha diferencia que es como parecía que se estaba dando en la parte final", ha apuntado.

Con respecto a los dos lesionados que tiene la plantilla, Santi Yusta y Emir Sulejmanovic, ha avanzado que en ambos el progreso es bueno y la evolución va bien pero que ninguno puede trabajar con el grupo y que no que no sabe cuando podrá contar con ellos.

Aun así ha desvelado que van "a intentarlo" en los dos casos pero se ha sincerado al señalar que cree que no va a llegar al partido del domingo "ninguno". "Si tiene alguno posibilidades creo que tiene más Santi", ha comentado.EFE

