Espadas rechaza "hacer especulaciones" sobre una reunión Sánchez-Puigdemont: "Los acuerdos están siendo transparentes"

El portavoz del PSOE en el Senado y secretario general del partido en Andalucía, Juan Espadas, ha rechazado este viernes "hacer especulaciones" sobre la posibilidad de que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúna con el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y ha defendido que los acuerdos que está alcanzado su partido "están siendo transparentes". Espadas se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si Pedro Sánchez debe desplazarse al extranjero a reunirse con Puigdemont después de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, haya anunciado que se producirá un encuentro entre ambos. "Esta cuestión ni siquiera está admitida o asumida por parte del presidente del Gobierno. Por lo tanto, yo no voy a hacer especulaciones sobre noticias que aparecen o sobre declaraciones que hacen otros líderes políticos. La agenda del presidente del Gobierno es pública y por tanto cuando se produzca, si se produce esa reunión, pues tendrá las explicaciones del por qué lo hace o lo deja de hacer", ha asegurado el líder del PSOE andaluz. Acto seguido, ha añadido que si en España se quiere "avanzar y llegar a acuerdos, más vale que no" se esté "todo el día discutiendo con quién se reúne cada quien o para qué", sino que se vea en qué "beneficia a los andaluces o a los españoles ese tipo de reuniones". "Queremos que los acuerdos sean transparentes, y lo están siendo, y las cuestiones al final contribuyen a que el país vaya mejor", ha defendido. MOCIÓN DE CENSURA CON BILDU EN PAMPLONA Sobre el apoyo del PSOE a la moción de censura para que Bildu asuma la Alcaldía de Pamplona, Espadas ha asegurado que las mociones de censura son "cuestiones que tienen una clave y un ámbito local y del territorio en el que se producen" y en las que hay que analizar si existen "razones o argumentos". "Lo que me trasladan en este caso los compañeros en Pamplona es que hay una parálisis de gestión y no de ahora. El PSOE hace unos meses había dado una nueva oportunidad de confianza para continuar en esa gestión, al frente del Ayuntamiento a UPN, y parece que no solo hay un bloqueo en la aprobación de los presupuestos, sino en la propia gestión municipal y en la interlocución", ha relatado. "Parece que la alcaldía de Pamplona tenía poco interés en que los representantes socialistas siguieran manteniendo un diálogo y un apoyo. O ningún interés, porque también parece que UPN no se ha privado de críticas muy duras y, en estos últimos tiempos, también actuar de manera desde luego poco colaborativa con quienes, por cierto, le habían apoyado. Por tanto, estamos en una moción de censura y ahora se verá efectivamente quién tiene más apoyo y quién democrática y legítimamente puede acceder a la Alcaldía, que parece ser el candidato de Bildu", ha insistido. Sobre las palabras del portavoz de UPN calificando al PSOE como "escoria" en el Parlamento navarro, Espadas ha lamentado que "desgraciadamente en estos últimos tiempos" se escuchan "barbaridades en los plenos de los Parlamentos, donde los ciudadanos esperan que se hable de sus problemas y que, más allá de desacuerdos o discrepancias o críticas políticas legítimas, se mantenga el respeto entre políticos". "Es absolutamente inaceptable porque luego es muy difícil ser capaz de hablar con las personas que dicen ese tipo de afirmaciones y llegar a acuerdos y dialogar, que es nuestra obligación, en beneficio de los ciudadanos, intentando buscar el interés general. Por ahí no vamos por buen camino y si además le añadimos que en las calles algunos calientan, señalan o hostigan, pues se puede imaginar. Desde luego, como socialista me repugna este tipo de formas de entender la política", ha subrayado.