Errejón defiende que Sánchez se reúna con Puigdemont y tacha de "hipócrita" criticarlo: "Todo el mundo habla con todos"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha defendido que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, vaya a reunirse con el expresidente de la Generalitar Carlos Puigdemont y ha tachado de "hipócrita" criticar ese encuentro porque en la política española "todo el mundo habla con todo el mundo". En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, ha enmarcado el anuncio de dicho encuentro desvelado por Junts con esa "competencia interna" entre formaciones catalanas, en alusión a ERC, para ver "quien consigue llevarle la delantera al otro". No obstante, ha detallado que Sumar tiene una postura clara a favor de hablar con todos los partidos y ha recordado que su líder y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue a Bruselas a reunirse con Puigdemont, que es eurodiputado, en sede parlamentaria. "Lo anunció, lo dijo y lo defendemos", ha ahondado Errejón. Luego, ha aludido a que el PP, cuando hizo su intento de investidura fallida, dijo que Junts era un partido "perfectamente homologable" con el que se podía hablar y estaban dispuestos a entablar conversaciones. "Creo que ya está bien de hipocresía en la política española. Aquí todo el mundo habla con todo el mundo y la única diferencia es que algunos lo cuentan y otros no lo cuentan", ha profundizado el diputado de Sumar para lanzar que el PP ha negociado y llegado a acuerdos con Bildu en diferentes instituciones en Euskadi. Para Errejón, ese diálogo con fuerzas independentistas es deseable porque en caso contrario habría "confrontación permanente" y que el hecho diferencial es tener el "coraje" de decirlo, insistiendo en que Sumar defienden conseguir acuerdos para tener un Gobierno progresista que suba el salario mínimo o reformar el subsidio de desempleo sin recortes. SALUDA QUE EL PSOE PACTE CON BILDU EN PAMPLONA En cuanto el acuerdo entre Bildu y PSOE para impulsar la moción de censura a UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, pese a que los socialistas en su día descartaron esa opción, Errejón se alegra de que los socialistas hayan cambiado de opinión como ha hecho también respecto a la Ley de Amnistía. "Las formaciones políticas cambian de opinión, no es nuestro caso, nosotros hemos defendido siempre las políticas que estamos llevando a cabo, pero cuando alguien cambia de opinión y cambia para bien, pues lo que se hace es saludarlo", ha zanjado.