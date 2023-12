El nuevo embajador de Argelia llega a Madrid el mismo día de la visita de Albares a Marruecos

El nuevo embajador de Argelia en España, Abdelfetá Daghmun, llegó este jueves a Madrid cerrando así un periodo de 19 meses sin que Argel estuviera representada al máximo nivel, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de este retorno. La llegada del nuevo embajador, al que el Gobierno dio el plácet el pasado 14 de noviembre, se produjo precisamente el mismo día en el que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se encontraba de visita oficial en Rabat, la primera que realiza en esta legislatura. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español remiten a la Embajada argelina y no confirman si el regreso ya se ha producido. De ser así, Daghmun debería presentar próximamente sus copias de estilo ante el Ministerio, paso previo para la presentación de cartas credenciales ante el Rey Felipe VI. En un encuentro con periodistas en Rabat, al ser preguntado sobre la decisión de Argel de nombrar un nuevo embajador y los motivos detrás de la misma, el ministro eludió pronunciarse, reiterando una vez más que el Gobierno quiere "tener la misma buena relación con Argelia que con el resto de países mediterráneos y árabes, basada en la amistad". "Nuestra mano ha estado tendida desde el principio", aseguró. Daghmun, que ya fue 'número dos' de la Embajada argelina, tomará el relevo de Said Musi, llamado a consultas el 19 de marzo de 2022 por Argel, un día después de que Rabat desvelara la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al rey Mohamed VI en la que sostenía que el plan de autonomía marroquí de 2007 era "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. El gesto, que sirvió para dejar atrás la grave crisis diplomática con Marruecos por la postura respecto a la antigua colonia española y la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, abrió un nuevo frente con Argelia, principal valedor de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Tras ello, en junio, el presidente argelino, Abdelmayid Tebune, ordenó la suspensión del Tratado de Amistad, y se produjo también la reducción a mínimos de las transacciones comerciales entre los dos países, lo que ha dejado en mínimos las exportaciones españolas al país magrebí. No obstante, el flujo de gas, del que Argelia es el primer suministrador de España, no se ha resentido en este tiempo. REANUDACIÓN GRADUAL DE LA RELACIÓN La noticia del regreso del embajador argelino a Madrid se conoció a principios de noviembre. Con todo, un diplomático argelino aclaró al semanario 'Jeune Afrique' que "a corto plazo no se puede prever una reanudación (de la relación) a un nivel apreciable". "Hay que dar tiempo al tiempo con el fin de que las relaciones vuelvan al nivel en el que estaban", previno. Por su parte, el presidente del Círculo de Comercio e Industria Argelino-Español (CCIAE), Djamel Eddin Buabdalá, confirmó al medio 'Tout sur l'Algerie' que "hubo contactos entre las dos partes en septiembre en Nueva York en los márgenes de la Asamblea General de la ONU" y se acordó "un retorno progresivo de las relaciones entre Argelia y España". A ello contribuyó, según Buabdalá, el discurso pronunciado por Sánchez ante la Asamblea General, en el que éste no mencionó el plan de autonomía marroquí y se limitó a apoyar "una solución política mutuamente aceptable en el marco de la carta de Naciones Unidas y en las resoluciones del Consejo de Seguridad". También ha ayudado la postura mantenida por el Gobierno a raíz del ataque terrorista de Hamás contra Israel del pasado 7 de octubre y la posterior respuesta israelí bombardeando la Franja de Gaza. Sánchez ha defendido que la única vía de resolver el conflicto en Oriente Próximo pasa por la materialización de la solución de dos estados y ha reclamado a Israel el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, lo que ha abierto a su vez una crisis diplomática con este país, que ha procedido a su vez a llamar a consultas a su embajadora.