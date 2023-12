Baraja: Mato por mis jugadores, no puedo estar todo el día quejándome de si me traen o no

Valencia, 15 dic (EFE).- El técnico del Valencia, Rubén Baraja, afirmó que él "mata" por sus jugadores y remarcó que no puede estar "todo el día" con quejas por si le "traen o no" a otros en el mercado de invierno, después de que la presidenta del club, Layhoon Chan, dijera que salvo reducción presupuestaria no habrá fichajes.

"Mato por mis jugadores. No puedo estar todo el día quejándome de sí me traen o no. Mañana tendremos un lleno impresionante y la gente nos apoya porque saben que estos chicos se lo dejan todo", comentó Baraja en la previa al partido ante el Barcelona, en la que pidió centrarse en el día a día del equipo y no en el mercado.

No obstante, dijo que "siempre" ha manifestado "la realidad del equipo" a Chan, porque la plantilla "siempre ha ido un poco justa en cuanto a número" y más con sanciones o lesiones y porque "es importante que haya competencia para dar un nivel más alto".

"Esas dos cosas son fundamentales", comentó Baraja, que explicó que habrá "que valorar la situación", pero que no es algo que dependa de él "sino del presupuesto económico" y dijo que se adaptará porque confía en la actual plantilla.

"Cuando tú expones tus argumentos de manera reiterada, pero económicamente no puede ser, para qué voy a estar energía en situaciones que no tienen solución, es perder energía", sostuvo el vallisoletano.

"Me cansa tener que estar defendiendo permanentemente a la plantilla cuando se están dejando el máximo. Esta historia viene del verano. Vuestra expectativa -en referencia a los periodistas- era la de pasar dificultades, pero los jugadores han generado una expectativa que ha ido cambiando y ahora tocan momentos de cierta dificultad y esto sabíamos que podía pasar", aseveró Baraja.

Así, expuso que los jóvenes crecen "vertiginosamente" y que cada jugador da "el máximo". "Para mí eso es lo importante", sentenció

Preguntado por si ve al Valencia en riesgo del descenso, Baraja dijo que hay que hacer una valoración más global de la situación. "No se puede valorar cuál va a ser el riesgo de estar abajo, porque esto es un proceso. Nadie es adivino para saber lo que va a pasar en las jornadas que quedan. En lo que estamos centrados es tratar de sacar el máximo, en exprimir al máximo a los jugadores", concluyó. EFE

