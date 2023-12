UPN cuestiona a Chivite si "le compensa" ser presidenta y "no vomita" tras el acuerdo Bildu-PSOE en Pamplona

El líder y portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha preguntado este jueves a la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, si "le compensa" seguir en el cargo y "no vomita" después del acuerdo de EH Bildu y el PSOE para presentar una moción de censura en Pamplona contra la alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola. "No sé cómo no vomita por las noches, cómo tiene estómago para hacer lo que está haciendo, vender su alma, sus principios, las competencias, el régimen foral, Pamplona y lo que haga falta. ¿Le compensa ser presidenta? Miles de navarros vomitarían todas las noches con lo que están haciendo, hay que tener un estomago especial", ha afirmado Esparza durante su intervención en un pleno del Parlamento de Navarra, que los parlamentarios de UPN han abandonado en protesta por la moción de censura de Pamplona. El presidente de UPN ha cuestionado a Chivite si "no le da vergüenza negociar competencias o que el PSOE negocie competencias con los terroristas de EH Bildu". "Y digo bien, digo terroristas de EH Bildu porque son dirigidos por un terrorista condenado por ser terrorista como el señor Otegi", ha agregado. De esta forma, ha cargado con dureza contra los dirigentes del Partido Socialista, a los que ha calificado de "escoria". "Escoria es alguien o algo que no merece ninguna valoración positiva ya que resulta dañino o maléfico. Esto no es ningún insulto. Es evidente que Chivite y Sánchez son dañinos para Navarra. Es evidente que es vil lo que están haciendo. El PSN tiene 11 parlamentarios de los 30 que conforman este Gobierno y pasa a estar en minoría. Geroa Bai y EH Bildu suman 16, a nosotros nos insultan, con nosotros no cuente, aquí se queda", ha dicho Esparza a Chivite. El presidente de UPN se ha pronunciado en estos términos durante una pregunta sobre autogobierno que había formulado a la presidenta del Gobierno de Navarra en el pleno del Parlamento y tras concluir su intervención, el propio Esparza y el resto de parlamentarios de UPN han abandonado el salón de plenos. CHIVITE: ESPARZA SIGUE CON LA ESTRIDENCIA Y EL INSULTO La presidenta del Gobierno de Navarra ha respondido que Esparza no le ha sorprendido con su intervención: "Sigue que con la misma tónica hiperbólica, de estridencia y de insulto, lo mismo que desde 2019". Chivite ha añadido que puede "entender el enfado de UPN, porque el PSN estuvo en una posición similar cuando UPN" les "echó del Gobierno": "Pero hay una diferencia muy clara, y es que nosotros no llamamos a la ciudadanía a las calles, no abandonamos las instituciones democráticas y de representación de la ciudadanía, y no nos dedicamos a insultar". "Poco respeto plantean por esta Cámara él y su grupo", ha indicado. La jefa del Ejecutivo foral ha afirmado que en este pleno se debía "hablar de la gestión, de las decisiones y de las propuestas de Gobierno" y, en relación con la pregunta que había registrado UPN, Chivite ha señalado que su Gobierno "está comprometido con su autogobierno, con el despliegue de su autogobierno": "Lo demostramos la legislatura pasada y seguiremos trabajando en la misma materia en esta legislatura". Antes de que Chivite diera esta respuesta, Esparza ha afirmado que "el problema para Navarra y la convivencia es Chivite" porque "a estas alturas se ha convertido en un títere al servicio de Sánchez, Otegi, Cerdán, Alzórriz, y títere de sus intereses personales, no de los intereses de Navarra". "Es presidenta pero sus intereses no están en Navarra, están al servicio del PSOE y de sus sillones, por eso hace lo que hace, sigue a pies juntillas lo que le dicen desde Madrid y por eso las decisiones que afectan a Navarra se toman en Madrid", ha indicado. Javier Esparza ha afirmado que "deciden EH Bildu y el PNV; si se apoya la investidura de Sánchez, hay traspaso de competencias, si no, no hay". "Ha convertido la política española y el régimen foral de Navarra en un mercadeo, en un bazar total y absolutamente indigno", ha asegurado. "Le ha dado igual mentira a los navarros, señora Chivite. Le ha dado igual traicionar a sus propios votantes, le da igual vender Navarra o vender Pamplona, lo único que no le da igual es el poder, es su sillón y es su sueldo", ha añadido. Tras ello, ha afirmado que "han roto la convivencia en Navarra y Chivite es la primera responsable de ello, levantan un muro siguiendo a Pedro Sánchez frente al 40% de la sociedad navarra, la dirección de este Partido Socialista de Navarra ha demostrado con hechos que son escoria". EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO PIDE RESPETO En este punto, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha intervenido para señalar que "hay unos límites que son el decoro, el respeto y la cortesía parlamentaria". Esparza ha continuado su intervención señalando que "escoria es alguien o algo que no merece ninguna valoración positiva ya que resulta dañino o maléfico". "Esto no es ningún insulto", ha indicado. Una vez finalizada su intervención, el portavoz de UPN ha abandonado el pleno junto con el resto de su grupo. Unai Hualde ha anunciado que decaían del orden del día los puntos que eran iniciativa de UPN.