Sumar Galicia da por sentada la participación de IU-EU y "pasa página" sobre una coalición y las diferencias con Podemos

El portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha dado por sentada la participación de Izquierda Unida-Esquerda Unida (IU-EU) en el proyecto en el territorio gallego, puesto que, argumentó, forman parte de la coalición estatal y están trabajando a nivel de Etsado. "Entendemos que está representada y que nos acompaña y colabora dentro de Sumar Galicia", ha defendido a preguntas de los periodistas. En la misma rueda de prensa en la que presentó la promotora, Paulo Carlos López también ha dicho que es hora de "pasar página" sobre una eventual coalición y las diferencias con Podemos Galicia, que se han revelado como insalvables en el territorio de origen de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. En días pasados, la coordinadora nacional de EU-IU, Eva Solla, volvió a mostrar su preferencia sobre una coalición a tres bandas, pero reconoció que si el escenario que se abría era otro por la ruptura entre Sumar y Podemos, habría que tomar nuevas decisiones previo debate de sus órganos de decisión. Paulo Carlos López ha defendido que Sumar Galicia está aquí "preparados para gobernar Galicia, para dar nuevas ideas y solo sí Sumar está presente", añadió, hay garantía de unas "políticas verdes" y "políticas feministas". Sobre si entre los nombres de la promotora está el futuro candidato o candidata de la formación, Paulo Carlos López no lo aclaró. "Puede ser posible", dijo, o "no" y recordó que están abierto el proceso de escucha que, de hecho, sigue este viernes en Ferrol y con A Coruña el sábado, con la presencia de Yolanda Díaz. En este sentido, ha recordado que "solo hay rumores", pero las elecciones no están convocadas. Dicho esto, ha afirmado que la formación política "está preparada ante cualquier eventualidad", incluidos los comicios gallegos. Al ser preguntado por otras posibles alianzas o contactos, Paulo Carlos López ha insistido en que "no están en el punto de hablar de esto, sino de los problemas de la ciudadanía". DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN Sumar Galicia también ha presentado su declaración, en la que se define como "un espacio amplio que acoge a personas y organizaciones que comparten los valores del progresismo, reconocimiento nacional de Galicia en un Estado plurinacional y la promoción de los derechos humanos en los ámbitos sociales, político, culturales e institucionales". En el documento también analizan los "15 años" de gobierno de Feijóo y Alfonso Rueda, que "dejan una Galicia más pequeña en su autogobierno, y no solo por no haber alcanzado ni una sola competencia, sino por su nula voluntad política de ejercer el autogobierno". Sumar Galicia defiende además un proyecto para la próxima década con el objetivo de "gobernar" y dice que cuenta con "todos los ingredientes necesarios para su éxito: la necesidad de que Galicia cuente con un nuevo contrato territorial, la oportunidad de tejer un espacio político amplio y nuevo, la inteligencia para hacerlo sumando y construyendo una alternativa programática, la certeza de la posibilidad del cambio político en Galicia y la convicción de que la ciudadanía merece un gobierno a la altura de sus necesidades. En cuanto a las elecciones autonómicas, apunta en su declaración que apuesta por concurrir con la "firme convicción de que su presencia ensancha el espacio progresista" y compromete un programa electoral participativo, que prime un estado de bienestar avanzado, que tenga el "feminismo en el centro", con la mirada en el "empleo y la dignidad laboral", la vivienda "como un derecho", y un rural gallego vivo. Los 15 puntos se completan con autogobierno en la defensa de la plurinacionalidad; lengua; cultura y patrimonio; industria; energía, eficiencia en el consumo de recursos y reducción de las emisiones de CO2; triple transición; una Galicia diversa; ciencia y tecnología, innovación y universidades; ordenación del territorio e infraestructuras; y juventud.