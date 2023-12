Sánchez urge a Feijóo a cerrar ya la fecha de reunión y cree que "no hay argumentos" para que se oponga a los acuerdos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a cerrar "ya" la fecha de la reunión entre ambos, que debería producirse antes de que termine el año, según su propuesta inicial. Además, considera que "no hay argumentos" para que los populares se opongan a los tres acuerdos que Sánchez ha puesto sobre la mesa. El jefe del Ejecutivo adelantó hace días que en esa reunión va a proponer al líder del PP renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva cinco años caducado, reformar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuidos' del texto de la Carta Magna y también un acuerdo para el nuevo modelo de financiación autonómica. Según ha indicado este jueves a la entrada de la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, entiende que las dos partes están tienen "agendas complicadas, sobre todo antes de finalizar el año", pero considera que "no hay razones ni argumentos" para que el PP no se siente a la mesa y puedan desbloquear esos tres asuntos, que están afectando al día a día de los ciudadanos, según ha remarcado. En esta misma línea Sánchez ha indicado a Feijóo que tiene el deber de trabajar por el interés general en los cuatro años de legislatura que tiene por delante, según ha subrayado, una vez terminado el periodo electoral. Considera que "merece la pena" que se pongan a negociar estos asuntos y reitera su intención de crear una comisión de trabajo con el PP, y recuerda que ya ha propuesto a la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, al portavoz en el Congreso, Patxi López y al ministro Félix Bolaños, aunque en calidad de miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, según ha apuntado.