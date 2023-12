Sánchez dice que no tiene en su agenda una reunión con Puigdemont

El presidente del Gobierno, ha afirmado este jueves que no tiene en su agenda una reunión con el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, después de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, afirmase que se producirá un encuentro entre ambos. Sánchez no ha querido confirmarlo, aunque tampoco lo ha negado y ha señalado que su agenda es "pública y transparente" y en ella tiene marcada una reunión con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC) que se llevará a cabo el 21 de diciembre. El presidente del Gobierno ha hecho estas declaraciones a la entrada de la cumbre del Consejo Europeo que comienza este jueves en Bruselas, la última que se llevará a cabo durante la presidencia española del Consejo de la UE, que finaliza este mes. Las palabra de Sánchez se producen apenas dos horas después de que Turull avanzase que se producirá un encuentro entre Sánchez y Puigdemont, aunque por el momento no hay una fecha cerrada para llevarlo a cabo.