Podemos critica que sin ellos y con Sumar en el Gobierno el PSOE saca "aberraciones" como ampliar el Puerto de Valencia

La secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, ha criticado que sin una izquierda con "voz firme" en el Gobierno, en referencia a su formación en contraposición con Sumar, el PSOE "siembre hace políticas de derechas" y "aberraciones" como la aprobación de la ampliación del Puerto de Valencia. Así lo ha trasladado a través de un mensaje en la red social 'X', después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, haya anunciado que el Gobierno central aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes la licitación de las obras de la terminal de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia. Una medida que cuenta con el rechazo de Sumar, socio de coalición como ha manifestado Compromís, que ya ha avanzado por su parte que tiene intención de acudir a los tribunales contra el proyecto. Sin embargo, Pérez ha manifestado que el PSOE ya ha avanzado que la extensión de esta infraestructura saldrá adelante en el Consejo de Ministros, ignorando "los efectos ambientales y laborales". "Cuando no hay una voz firme a su izquierda que haga el ruido necesario para frenar aberraciones como este proyecto destructivo, el PSOE siempre hace políticas de derechas para beneficiar a las grandes empresas", ha zanjado. CHOQUE ENTRE PODEMOS Y COMPROMÍS Ayer, la dirigente de la formación presentó una serie de preguntas parlamentarias de Podemos, ahora integrado en el Grupo Mixto, sobre este asunto y exigió al Gobierno que suspendiera este proyecto. También afeó que tanto Sumar como Compromís "lamentablemente" no se ven capaces de "frenar los pies" al PSOE en el Gobierno y ponen sus "esperanzas en la vía judicial", algo "respetable" pero que a su juicio es insuficiente. Estas palabras han obtenido respuesta esta mañana por parte del diputado de la formación valenciana en el Congreso Alberto Ibáñez, al lanzar que Podemos quizás no debe ser un partido político sino una "asociación cultural" si quiere volver a la estrategia "equivocada de antaño" de ejercer de "Pepito Grillo", tras sus reproches a Sumar por la ampliación del Puerto de Valencia