Margarita Robles ve "inaceptable" que Junts ataque "con nombres y apellidos a determinados jueces"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrado su "rechazo más absoluto" a las críticas de la portavoz de Junts en el Congreso a magistrados del Tribunal Supremo "con nombres y apellidos", algo que ha considerado "inaceptable". Durante un acto en Ferrol y a preguntas de los medios, la ministra ha recordado que "las resoluciones judiciales se pueden criticar, se pueden recurrir, y eso es lo normal en un Estado de derecho", pero ha añadido que "la convivencia no puede aceptar" que se critique "con nombres y apellidos a determinados jueces". "Yo no lo voy a aceptar", ha zanjado. El Gobierno de España, ha dicho Robles, busca "una convivencia pacífica". "Queremos una convivencia con respeto, y señalar individualmente a las personas no es aceptable", ha apostillado, añadiendo que se siente "muy orgullosa del Poder Judicial en España, que está formado por magistrados que aplican la ley, que lo hacen con respeto a la legalidad vigente, y que son absolutamente independientes". "Yo soy juez desde los 23 años, conozco perfectamente al Poder Judicial español, y está integrado por magistrados, serios, responsables, independientes y sometidos a la ley", ha destacado. A reglón seguido, Margarita Robles también ha criticado que "fuerzas políticas como Vox insulten al presidente del Gobierno", mostrando "el rechazo más absoluto, la crítica más absoluta" a expresiones "tan terribles" como las utilizadas por esta formación contra Pedro Sánchez.