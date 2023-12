La presidenta de la FEMP anuncia una inversión de 2 millones de euros para fomentar el turismo sostenible en España

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha reivindicado la necesidad de apostar por el turismo sostenible en nuestro país con una subvención de 2 millones de euros para la creación de experiencias sostenibles en España, ya que a su juicio no es una tendencia sino una "exigencia". Así lo ha anunciado durante la II Jornada de Turismo organizada por Europa Press donde ha destacado la subvención de dos millones de euros que desde la FEMP y a través de la Spain Convention Bureau y la red de villas termales ha beneficiado a más de 140 ciudades. "Tenemos muy claro que la sostenibilidad, no solamente es una tendencia, es una exigencia que ha llegado para quedarse. Ya no podemos entender el turismo sin vincularlo al concepto de sostenibilidad", ha destacado. La 'popular' García-Pelayo ha reivindicado el papel de los Ayuntamientos como los principales receptores de turistas y ha hecho una llamada a la reflexión para ser capaces de mantener "el listón alto". Reflexionar de los retos a los que nos enfrentamos los ayuntamientos, que somos los receptores de los turistas. Hay que felicitarse pero también hay que reflexionar para mantener el listón alto. "La FEMP tiene muy claro que tiene que seguir trabajando como hasta ahora de la mano de la industria turística, pero también cada vez mejor, con mayor agilidad y, por supuesto, también, con mayor cercanía y mayor proximidad", ha insistido. También ha pedido mayores "medios" en los Ayuntamientos para afrontar la demanda cada vez "más alta" que existe en el sector. Además, ha explicado que en la última Junta de Gobierno de la FEMP establecieron los compromisos y la hoja de ruta para el sector turístico con planes como la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos. "Hay que apostar por la actualización, la diversificación y la mejora constante de la oferta turística", ha explicado al tiempo que ha señalado que para ello hay que emprender el camino hacia una mayor digitalización, y en especial en la "España vaciada". García-Pelayo ha insistido en la necesidad de trabajar "unidos" y de la mano con la industria turística para que los pueblos y ciudades de España no solo "sigan siendo receptores de un gran turismo, sino también de un turismo de calidad", ha concluido.