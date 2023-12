La Fiscalía abre diligencias contra Martínez Alpañez (Vox) por vincular presuntamente inmigración y delincuencia

La Fiscalía de Delitos de Odio y contra la Discriminación ha abierto diligencias contra el portavoz adjunto de VOX en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, por las declaraciones que realizó vinculando presuntamente la inmigración con la delincuencia. En concreto, cabe recordar que Martínez Alpañez dijo que los inmigrantes ilegales no vienen a España a "refugiarse por razón de religión u orientación sexual" sino que son "gente que está huyendo de sus países por problemas de legalidad y delincuencia" y pidió parar ya de soltar a "ilegales por la calle". Además, cabe recordar que Martínez Alpañez llegó a afirmar que "luego vemos a gente con machetes por las calles, nuestras cifras de delincuencia se están incrementando geométricamente, los delitos sexuales relacionados con menores de edad y, sobre todo, con inmigrantes se multiplican por más de 100". El portavoz de VOX en la Asamblea consideró que "parece que se está dando cancha a todos aquellos que quieren destruir España de una u otra forma o bien rompiéndola territorialmente o llenando nuestras calles de ilegales que van a generar inseguridad". En declaraciones a Europa Press, la Fiscalía ha confirmado que continúa con las diligencias contra Martínez Alpañez para dilucidar si hay infracción penal o no. En caso de que sí estime que existe infracción penal, el Ministerio Público dará traslado de la imputación, en su caso, al denunciado. No obstante, la Fiscalía ha aclarado que todavía no puede afirmar que exista un delito. "Simplemente, vamos a profundizar más a la hora de determinar si hay delito o no", según las mismas fuentes. En cambio, la Fiscalía ha señalado que la denuncia presentada contra el vicepresidente del Gobierno regional, José Ángel Antelo, ha decaído porque "no se ha visto delito". En este caso, cabe recordar que Antelo publicó un mensaje en sus redes sociales el pasado 13 de octubre en el que señalaba que, "en estos momentos de especial tensión internacional no podemos obviar que la infiltración de yihadistas en las pateras eleva el riesgo de atentados". La denuncia contra los dos dirigentes de VOX fue presentada por Amigos de Ritsona, Convivir Sin Racismo, PAREM y Murcia Acoge ante las declaraciones realizadas por estos dirigentes de VOX en la Región de Murcia. Ahora, la Fiscalía de Delitos de Odio y contra la Discriminación ha informado a los denunciantes que ha requerido a la Jefatura Superior de Policía de Murcia que proceda a investigar los hechos denunciados en relación a las manifestaciones efectuadas por Martínez Alpañez. En relación con las declaraciones vertidas por Antelo, la Fiscalía señala que el mensaje publicado en la red social X (antes Twitter) podría estar amparado por la libertad de expresión, aunque "puedan resultar, para muchos, impopulares, desacertadas u ofensivas, pero no serian constitutivas de discurso de odio", tal y como han aclarado Amigos de Ritsona, Convivir Sin Racismo, PAREM y Murcia Acoge. Las entidades promotoras de la denuncia consideran que "las conductas denunciadas entrañan claramente descrédito, humillación y menosprecio de un colectivo vulnerable caracterizado por su origen nacional --extranjero y particularmente, proveniente del norte de África--, así como por su etnia y por su situación administrativa como migrantes en situación de irregularidad". Por ello, los denunciantes han anunciado que estudiarán con detenimiento el contenido del decreto de incoación, aunque valoran de forma "positiva" la apertura de diligencias de investigación. Además, los las entidades denunciantes permanecerán "atentas" a los procedimientos que se lleven a cabo desde el Cuerpo Nacional de Policía a través de la Brigada de Información, para determinar si con el resultado de los mismos "se esclarecen los hechos y se depuran de las responsabilidades penales que de ellos se puedan derivar".