La Bolsa española sube el 1,35 % tras la apertura y recupera los 10.200 puntos

Madrid, 14 dic (EFECOM).- La Bolsa española sube el 1,35 % tras la apertura de este jueves y recupera los 10.200 puntos, en una jornada en la que celebra la posibilidad de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) baje los tipos de interés en 2024, y a la espera de que hoy se celebre la reunión del Banco Central Europeo (BCE).

A las 9.15 horas, el IBEX 35, el principal selectivo español, sube ese 1,35 %, hasta los 10.232 puntos. Las ganancias acumuladas en el año alcanzan el 24,39 %, en una jornada en la que las empresas ligadas a la energía se disparan, mientras que la mayoría de bancos caen.

Con la subida de hoy, la Bolsa española intenta poner fin a una racha de tres caídas consecutivas. Ayer bajó el 0,22 %, por debajo de los 10.100 puntos.

No obstante, este jueves, los mercados celebran las decisiones de política monetaria de la Fed, que no solo mantuvo por tercera vez consecutiva los tipos de interés, si no, que abrió la puerta a su bajada en 2024.

La mediana de los pronósticos de los gobernadores de la Fed señaló en un informe que los tipos se situarán en 2024 en el 4,6 %, (el equivalente a un rango del 4,5 % al 4,75 %), para recortarse un punto en 2025, hasta el 3,6 %, y llegar al 2,9 % en 2026.

Estas cifras reflejan que la mayoría de sus integrantes creen que habrá descensos a lo largo del próximo año.

Tras la reunión de la Fed, Wall Street cerró con fuertes subidas. Su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganó un 1,40 %, y alcanzó un máximo histórico de 37.090 puntos.

Tras la Fed, hoy será el turno del BCE, de Reino Unido, Noruega, y Suiza.

En este contexto de estabilización de los tipos de interés y posibles recortes en 2024, en el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos a diez años desciende: el del bono español hasta el 3,04 %, y el alemán, al 2,059 %.

Con el euro a 1,088 dólares.

Dentro del mercado español, las compañías ligadas a la energía se disparan tras el acuerdo en la UE para reformar el mercado eléctrico: Acciona Energía sube el 8,07 %; y Solaria, el 6,15 %.

Fluidra también suma el 5,22 % y Grifols, el 4,7 %.

En el lado contrario se sitúan los bancos afectados por las posibles caídas de tipos: Sabadell baja el 1,56 %; CaixaBank, el 1,29 %; Bankinter, el 0,63 %, y Mapfre, el 0,71 %.

De los grandes valores del IBEX 35, Iberdrola suma el 2 %; Telefónica, el 1,58 %; Santander, el 1,28 %; Inditex, el 1,02 %; Repsol, el 0,91 %, y BBVA, el 0,43 %.

El Brent, el crudo de referencia de Europa, suma el 0,65 %, hasta los 74,74 dólares. EFE

