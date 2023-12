Ingresa en prisión el acusado de asesinar a su expareja y a su hija en Carabanchel

Madrid, 14 dic (EFE).- El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Madrid ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de Jhoel Antonio S.A., acusado de asesinar a su expareja y a su hija de cinco años en un domicilio del distrito madrileño de Carabanchel el pasado 26 de noviembre.

El titular del Juzgado le tomó declaración como presunto autor de dos delitos de asesinato mientras el hombre todavía se encontraba en ingresado en el hospital, han informado a EFE fuentes judiciales.

El hombre pasó cerca de dos semanas internado en el hospital 12 de Octubre bajo custodia policial mientras se recuperaba de las heridas que se autoinflingió tras supuestamente cometer los hechos.

Durante su ingreso prestó declaración ante el magistrado, quien ordenó su ingreso en prisión provisional a la espera de juicio tan pronto como recibiese el alta médica.

Poco antes de la medianoche del domingo 26 de noviembre, según las pesquisas llevadas a cabo por el Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional, Jhoel Antonio S.A. apuñaló a su expareja Tatiana Beatriz, de 25 años, y a la hija que tenían en común, Abril, de 5 años.

Después de cometer los hechos, el acusado aparentemente trató de quitarse la vida con un arma blanca y los sanitarios del Samur-Protección Civil que acudieron al lugar encontraron le encontraron en estado grave con un herida del cuello.

Tatiana Beatriz, que se convirtió en la víctima número 53 de violencia machista de 2023 -ahora son ya 55-, denunció por malos a su entonces en septiembre de 2020, tras lo que se le otorgaron medidas de protección.

No obstante, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Madrid estudió su caso mes y medio después y denegó la orden de protección por "no concurrir la situación objetiva de riesgo que exige la ley" y al no denunciar en un principio.

Levantadas las medidas de protección, el procedimiento penal continuó y Jhoel Antonio fue absuelto en diciembre de 2022 en un juicio por lesiones y maltrato en el ámbito familiar en el que la denunciante dijo no recordar lo ocurrido. Al no ser recurrida, la sentencia adquirió firmeza el 9 de enero de 2023. EFE

