El TVCP detecta "deficiencias" en la contabilidad presentada por EH Bildu sobre las elecciones forales de 2019

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha constatado que los partidos que se presentaron a las elecciones forales de 2019 cumplieron "razonablemente", con carácter "general", la legislación vigente, si bien los gastos electorales y en prensa y radio contabilizados por EH Bildu "superaron los límites establecidos", y la contabilidad presentada por esta formación tenía "deficiencias" en su sistema de control interno. Estas conclusiones se recogen en un informe del TVCP correspondiente a la contabilidad de los gastos electorales para las elecciones a las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Euskadi del 28 de mayo de 2019. El informe fue aprobado el pasado 30 de noviembre por el Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas con el voto particular de un miembro de este organismo, según ha informado el propio tribunal en un comunicado. El órgano fiscalizador concluye que, "con carácter general", las formaciones políticas que se presentaron a las elecciones forales de 2019 cumplieron "razonablemente" con la legislación vigente en materia de gastos y financiación electoral. No obstante, precisa que los gastos electorales y en prensa y radio contabilizados por EH Bildu "superan los límites establecidos". Además, el TVCP no se pronuncia sobre la contabilidad presentada por esta formación, por haber detectado "deficiencias en su sistema de control interno". FALTA DE VERIFICACIÓN Por otra parte, el informe subraya que la fiscalización de la contabilidad de las elecciones municipales y la de los partidos políticos "corresponde al Tribunal de Cuentas". En este sentido, indica que la inclusión en dichas contabilidades de gastos correspondientes a las elecciones a Juntas Generales "no ha podido ser verificada". Además, explica que no se ha analizado la posible existencia de pagos y cobros registrados "al margen de las contabilidades presentadas o de las cuentas corrientes electorales comunicadas a las Juntas Electorales Provinciales correspondientes".