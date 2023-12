El rey se acerca a los ilustres y a los futuros marinos en la Escuela de Suboficiales

San Fernando (Cádiz).- El rey Felipe VI ha visitado hoy la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESUBO) de San Fernando (Cádiz), donde se ha acercado a los ilustres marinos, cuya memoria se guarda en un panteón ubicado en estas instalaciones, y a los sueños y esfuerzos de los marinos del futuro, que reciben aquí su formación académica.

La visita se enmarca dentro de las jornadas que el rey dedica periódicamente a las distintas unidades de los ejércitos españoles.

En esta ocasión, la jornada coincide con el 80 aniversario de la Escuela de Suboficiales de la Armada.

Tras la rendición de honores y un desfile, el rey ha recorrido las instalaciones de este recinto, que forma parte del conjunto histórico-monumental que comprende la Población Militar de San Carlos, construida entre 1775 y 1789 durante el reinado de Carlos III.

El recinto de la Escuela de Suboficiales nació como escuela de pilotos para las flotas de Indias y ha tenido diferentes usos, como Colegio Naval Militar, Capitanía General del Departamento y como Escuela Naval Militar.

En 1943, tras el traslado de esta escuela a Marín (Pontevedra), se creó la Escuela de Suboficiales de la Armada, donde actualmente reciben formación militar general al Curso de Acceso a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos General, Infantería de Marina y de Músicas Militares un total de 293 alumnos.

En su visita hoy, el rey ha recorrido algunas de sus aulas e instalaciones, como la sala de prácticas de formación de primeros auxilios, donde los alumnos han hecho unas demostración de las técnicas que aprenden.

Felipe VI también ha realizado una detenida visita al Panteón de Marinos Ilustres, donde la Armada custodia la memoria y los restos de los marinos que entregaron su vida por España o que dedicaron sus esfuerzos a su servicio en el mar.

El guía de este panteón, Sergio Torrecilla, ha acompañado al rey en esta visita por un edificio repleto de curiosidades históricas y que alberga los restos de marinos ilustres como Pacual Cervera Topete, Jorge Juan, Joaquín Bustamante y Quevedo, entre otros muchos, así como placas en memoria de Fernando de Magallanes, o Cristobal Colón.

Entre las decenas de restos que custodia este panteón, además de 33 miembros de tropa y marinería fallecidos en acto de servicio, figuran los de una única mujer.

"Y es de forma accidental. Son los de 'Frasquita', la mujer de Francisco Javier de Uriarte y Borja. Él pidió que le enterraran con su esposa y sus restos se mezclaron. Por eso cuando se trasladaron al panteón llegaron juntos. Era una época en la que no había pruebas de ADN y no se podían diferenciar", explica el guía, tras indicar que la incorporación de la mujer no se produjo hasta 1988.

El Panteón de Ilustres Marinos, cuya construcción se inició en 1786 y concluyó en 1956, cuando se cubrió su techo, se estableció en este recinto en los tiempos en que allí se ubicaba la Escuela Naval Militar.

"Fue para que las personas aquí enterradas sirvieran de ejemplo y referencia a los futuros oficiales de la Armada, tiene una función espiritual y pedagógica", explica el guía de este edificio, abierto al público en visitas que pueden realizarse dos días a la semana.

"Pasear por él es pasear por la historia de España, de la Ciencia, de la Política", asegura el guía que ha acompañado al rey en esta visita en la que se ha acercado a la memoria de los marineros más ilustres y al esfuerzo y los sueños de los futuros suboficiales de la Armada que continuarán la senda de ellos en los mares al servicio de España. EFE

