El IBEX sube el 0,75 % tras el discurso del BCE que aleja la bajada de tipos

Madrid, 14 dic (EFECOM).- El IBEX ha subido el 0,75 % después de que el discurso del Banco Central Europeo (BCE) haya alejado una bajada de tipos del horizonte y el discurso de su presidenta, Christine Lagarde, desinflara las ganancias del selectivo, que a media sesión habían llegado a ser del 1,3 %.

El IBEX 35, el principal selectivo de la Bolsa española, ha repuntado 75,6 puntos, ese 0,75 %, hasta los 10.171,7 enteros y en el año acumula una ganancia del 23,61 %, según los datos del mercado consultados por EFE.

El selectivo español arrancó la sesión con subidas animado por la reunión de la víspera de la Reserva Federal (Fed), pero el discurso de Lagarde ha desinflado las ganancias tras asegurar la presidenta del BCE que no está sobre la mesa el debate sobre el recorte de tipos.

En una jornada donde también se conoció la decisión del Banco de Inglaterra, que mantuvo este jueves sin cambios los tipos de interés, en el 5,25 %, por tercera vez consecutiva, después de que la entidad decidiera previamente hasta catorce incrementos para controlar el alza de la inflación.

La gran cita esperada por los mercados este jueves era la decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés y, sobre todo, los indicios que pudiera dar sobre los siguientes pasos de política monetaria.

El organismo, conforme a lo esperado, mantuvo los tipos de interés en el 4,5 %, aunque su presidenta Christine Lagarde volvió a lanzar un mensaje duro al mercado al asegurar que los tipos se mantendrán elevados el tiempo que sea necesario para frenar la inflación y quiso borrar cualquier expectativa de posibles recortes.

"No hemos debatido recortes en absoluto. No discusión, no debate", ha contestado Lagarde tras asegurar que no es momento para bajar la guardia en referencia a la batalla contra la inflación.

Frente las expectativas de rebajas de tipos en Estados Unidos, el BCE ha lanzado un discurso más duro para los mercados que ha servido de impulso para el euro, que al cierre de las bolsas repunta el 1,14 % hasta cambiarse por 1,09 dólares.

Las bolsas europeas cerraron al alza, excepto Fráncfort que retrocedió el 0,08 %; Londres ganó el 1,33 %; París, el 0,59 % y Milán, el 0,21 %.

Por su parte, el barril de Brent subía el 3,26 % al cierre de las bolsas hasta costar 76,68 dólares y el oro repuntaba el 0,64 % hasta costar 2.040 dólares.

Entre los grandes valores, Repsol subió el 1,51 %; el Santander, el 1,2 %; Inditex, el 1,05 %; Iberdrola, el 0,64 % y Telefónica, el 0,3 %. Por el contrario, el BBVA bajó el 0,64 %.

El valor que más repuntó fue Fluidra, que subió el 7,8 %, seguido por Acciona Energía, que subió el 7,61 % y Solaria, el 6,27 %; estas dos últimas beneficiadas por el acuerdo para reformar el mercado eléctrico firmado de madrugada en Bruselas.

En el lado contrario, el Sabadell es el valor que más retrocedió, el 5,06 %, seguido por Bankinter, el 2,54 % y CaixaBank, el 2,5 %.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años volvió a retroceder, aunque tras la reunión del BCE suavizó los retrocesos hasta el 3,074 % y se mantuvo sin perder la cota del 3 %, por lo que continúa en niveles de febrero. EFECOM

