El Gobierno insta a Feijóo a dejarse de "excusas" y fijar fecha para reunirse con Sánchez

Madrid, 14 dic (EFE).- El Gobierno ha instado este jueves al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a que deje de poner "excusas" para no fijar una fecha a su reunión con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y acceda a ese encuentro para abordar asuntos de interés general para España.

Desde el Palacio de la Moncloa se trasladaron tres fechas antes de fin de año a Feijóo para mantener esa reunión y tratar en ella la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido' relativo a personas con discapacidad, y una nueva financiación autonómica.

Pero el presidente del PP ha reiterado desde Bruselas que están a la espera de que el Gobierno les haga llegar por escrito la agenda de la reunión para decidir si incluyen otros asuntos porque ha dicho que no puede hablarse sólo de lo que le interese al PSOE.

Fuentes del Gobierno han señalado ante esas declaraciones que lo que debe hacer Feijóo es dejarse de "excusas" y acepte alguna de las tres fechas que le han propuesto porque es "insólito" que tres días después del ofrecimiento el PP aún no haya respondido.

Además, han señalado que ya ha mostrado su disposición a que Feijóo plantee en esa reunión las cuestiones que estime oportunas y le reiteran que podrá hacerlo.

En esa línea, Sánchez, en declaraciones a los periodistas también en Bruselas, ha instado al líder del PP a que decida el día que más le conviene de entre los que le ha ofrecido.

"Entiendo -ha dicho- que todos estamos con agendas complicadas, sobre todo antes de finalizar el año, pero creo que no hay razones, no hay argumentos para que el Partido Popular no se siente en la mesa y podamos desbloquear cuestiones que están afectando al día a día de los ciudadanos". EFE

