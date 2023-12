Consejeros de Turismo insisten en la necesidad de regular la vivienda vacacional ante la "falta de control"

Los consejeros de Turismo de Aragón, Canarias y el País Vasco han remarcado este martes la necesidad existente de regular la vivienda turística para poder tener un mayor control de la misma. "La vivienda vacacional tiene que computar como actividad económica porque repercute en los municipios", han señalado. Así lo han expresado durante la mesa redonda 'Destinos en transformación: estrategias para liderar el turismo del futuro' de la II Jornada de Turismo organizada por Europa Press en la que han participado el Consejero de Medio Ambiente y Turismo de Aragón, Manuel Blasco, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de las Islas Canarias, Jéssica del Carmen de León, y el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado. Los tres han coincidido en que el principal problema con estas viviendas es la falta de control y el impacto que su pone su aumento exponencial en los residentes de los municipios. "Era un complemento al turismo" que ha acabado generando un "grandísimo problema de vivienda", han señalado. "Necesitamos que el reglamento entre en vigor y que haya un intercambio de datos para que las administraciones de turismo podamos tener ese control", ha insistido el consejero del País Vasco, que ha pedido además que las plataformas en las que se promocionan este tipo de viviendas no sean "meros intermediarios" sino que colaboren. En la misma línea se ha pronunciado el consejero de Aragón, Blasco, que ha pedido más inspecciones. "Hace falta mucha más inspección, no para sacar el dinero, sino para que se cumplan las normas", ha matizado. LA CONCILIACIÓN COMO PRIORIDAD PARA EL SECTOR Otro aspecto en el que han coincidido los tres consejeros ha sido en la importancia de la conciliación para poder lograr un empleo de calidad en el sector. Una calidad que va más allá del salario, sino que se centra en las condiciones para el trabajador. "La conciliación ni tiene vuelta atrás ni sería bueno que la tuviese", ha reflexionado el consejero Blasco, que ha explicado que se trata de un aspecto en el que el sector tiene que hacer una reflexión: "El sector sí que tiene que reconocer primero cuál es el problema, ver los derechos que la gente tiene". TURISMO MÁS ALLÁ DEL SOL Y LA PLAYA Durante esta mesa redonda los consejeros han aprovechado para resaltar los retos y los avances en materia turística. Manuel Blasco, ha apostado por la transformación que se está llevando acabo en la España de interior, como Aragón, para que "no se hable solo de sol y playa". Según ha explicado, desde su Ejecutivo se está llevando a cabo una ambiciosa inversión en el 'Plan Pirineos' para luchar contra la estacionalidad del turismo y mejorar las comunicaciones y servicios básicos de la zona. A esto se suma además un mayor aprovechamiento de recursos y de la gastronomía como inversión turística. Por su parte, el consejero vasco, Javier Hurtado, ha destacado la importancia de los planes de sostenibilidad para el futuro del sector. Estos tienen que estar basados, según ha explicado, en una triple responsabilidad, la individual, la corporativa y la institucional como los pilares fundamentales. Al ser preguntado por la posibilidad de implantar una tasa turística en la comunidad, como ya se ha hecho en otras CCAA, pero que inicialmente se había descartado en el País Vasco. Hurtado ha explicado que actualmente están estudiando la propuesta con todas las administraciones pero que será en la próxima legislatura cuando se tome la decisión. VIAJE HACIA LA DESCARBONIZACIÓN La consejera de Canarias, ha aprovechado su intervención no solo para ensalzar los buenos datos de turismo con los que cuentan actualmente las islas sino para explicar el "viaje hacia la descarbonización" por el que han apostado desde el Gobierno canario. "Generamos una huella de carbono inevitable por nuestra condición de insularidad que no podemos mitigar en el territorio", ha explicado, ante esta situación han diseñado una herramienta digital, que ya fue presentada durante la COP27 en Egipto y que ha sido implantada este mes de diciembre para que las empresas puedan medir su huella de carbono. "Canarias será sostenible o no será, porque si queremos ser más rentables y ser competitivos, para adaptarnos a esa demanda del cliente, tendremos que hablar este lenguaje, y además de hablarlo, practicarlo", ha sentenciado, una sostenibilidad que no solo ha limitado al plano medioambiental sino también al social y al económico. Por otro lado, Jéssica del Carmen de León, al hilo del anuncio de la huelga en Iberia en Navidad ha reivindicado la importancia de la conectividad para las islas, "es fundamental para el plano turístico porque el 98% de nuestros turistas vienen en avión", ha lamentado y ha aprovechado para criticar la posibilidad de una política de tasas para la aviación. "A Canarias no se le puede tratar igual porque nuestra conectividad pasa necesariamente por el avión", ha señalado.