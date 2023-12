Consejera socialista vasca reitera que el PSE-EE no hará lehendakari a un candidato de EH Bildu

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha afirmado que las situaciones de Euskadi y Navarra son "históricamente muy diferentes", y ha reiterado, "con claridad", que el PSE-EE no hará lehendakari a un candidato de EH Bildu tras las próximas elecciones autonómicas de la Comunidad Autónoma Vasca. Además, ha subrayado "la incapacidad" de UPN en el Ayuntamiento de capital navarra "para sacar adelante cualquier política". En declaraciones a los periodistas en Bilbao, Mendia ha enmarcado el acuerdo para la moción de censura contra la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola (UPN), en favor de Joseba Asiron (EH Bildu), que recuperará la alcaldía, en la importancia que, para los socialistas, tiene "el alineamiento de las políticas", y que ella siempre ha defendido. "Nosotros queremos estar presentes en todos los Gobiernos posibles y, de alguna manera, que los gobiernos que haya sean permeables a las políticas que se deciden desde la Unión Europea, desde el Gobierno de España, desde el Gobierno vasco o, en el caso de Navarra, desde el Gobierno de Navarra", ha añadido. A su juicio, es la "derecha en España la que tiene un problema serio para pactar", como, a su juicio, se ha demostrado también en la capital navarra. "No pacta más que con ellos mismos o con sus hermanos de política", ha indicado. Preguntada por si comparte la opinión del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el acuerdo de moción de censura alcanzado en Pamplona, al asegurar que no tiene "ningún problema" con que "un partido progresista democrático de España se haga con una alcaldía", ha respondido que la formación soberanista, al igual que Vox, tiene representación en las instituciones y, por tanto, "la misma capacidad" para hacer política. EUSKADI Idoia Mendia ha destacado, en todo caso, que las situaciones en Navarra y en Euskadi "siempre han sido muy diferentes históricamente". "Y nosotros ya hemos dicho con claridad que no vamos a hacer lehendakari a un candidato de EH Bildu, y nosotros vamos a ir a las elecciones a por todas con nuestro candidato en Eneko Andueza, para tratar de sacar el mejor resultado para seguir condicionando y orientando las políticas en Euskadi. Es lo que nos hemos comprometido a hacer", ha asegurado. Según ha apuntado, al Partido Socialista, "esté en Navarra, esté en Euskadi o esté en España, lo que le preocupa son los ciudadanos y las políticas que se hacen desde las instituciones". "Y de todos es sabido la incapacidad que ha tenido la UPN en la dirección del Ayuntamiento de Pamplona para sacar adelante cualquier política", ha indicado. En este sentido, ha afirmado que a ellos les preocupan "las políticas que se hacen, sobre todo para que sean realmente efectivas y, para ello, es necesario el alineamiento, es decir, que al final, cuando llegas al último tramo del camino institucional, no te encuentres con una pared y tú no puedas seguir desarrollando esas políticas tan necesarias para la ciudadanía, como puede la de vivienda", por poner un ejemplo "muy ciudadano y muy humano".