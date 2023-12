Soria: "Trabajo para lo máximo y lo máximo es la selección"

Madrid, 13 dic (EFE).- David Soria, portero del Getafe, aseguró este miércoles que siempre trabaja para "lo máximo" y dejó claro que uno de los logros más importantes que puede haber en la carrera de un futbolista es jugar con su selección.

Soria se ha convertido en uno de los porteros más estables de LaLiga EA Sports. En el Getafe, vive un momento dulce de su carrera y unido a la buena marcha de su equipo hace que sea un posible convocado por el seleccionador Luis de la Fuente.

El portero del conjunto azulón habló sobre esa posibilidad.

"Uno siempre trabaja para conseguir lo máximo y lo máximo creo que es la selección. Uno intenta hacerlo lo mejor posible y si hay suerte, es que vamos por el buen camino", indicó a la prensa antes de la tradicional comida navideña del Getafe.

También habló sobre el buen momento del Getafe y quiso echar el freno a las voces que piden un objetivo más ambicioso que mantener la categoría.

"Nosotros valoramos donde estamos. Tenemos los pies en el suelo. Siempre pensando que el primer objetivo es la permanencia. A partir de ahí, soñar y crecer. No nos vamos a poner límites. Todavía estamos muy lejos de la permanencia. Pero estamos en una situación cómoda que hay que aprovechar para seguir escalando", dijo.

"Tenemos un equipo que sufrió la temporada pasada y somos prácticamente los mismos. Sabemos donde estamos, lo que queremos y lo que hay que hacer. En el momento que te suban te van a bajar. Somos un equipo bastante humilde y con los pies en el suelo", insistió.

También repasó cómo ha sido su 2023 y reconoció que para el Getafe no ha sido un "año bueno en general" porque tuvo que afrontar muchos "sufrimientos con muchos altibajos" pese a que en el último partido de Liga se consiguió la salvación.

"Este año creo que hemos empezado bastante bien, en una situación cómoda, con 22 puntos. Todavía quedan tres jornadas para terminar la primera vuelta y el objetivo es sumar lo máximo posible", comentó.

"La clasificación no engaña. Si el año pasado sufrimos, fue porque no lo hicimos bien. Si este año estamos aquí, es porque estamos haciéndolo bien. Tenemos una asignatura pendiente que es ganar fuera de casa y tenemos dos campos para hacerlo. Dos campos muy bonitos como el Sánchez Pizjuán, el de mi exequipo, y el Metropolitano. Vamos a intentar que antes de que termine el año, aprobar la asignatura pendiente de ganar fuera de casa", manifestó.

Sobre su estabilidad en el Getafe, dijo que en estos momentos el club azulón es como si fuera su "casa" y resaltó que siente el cariño de todos como si fuera su "familia".

"Ha sido el club donde me he estabilizado, donde llevo la mayor parte de mi carrera y donde estoy muy orgulloso, tanto del club como de la afición y como de la gente. Muy feliz por como me tratan y quiero devolverlo", añadió.

Asimismo, se refirió al choque que disputará su equipo ante el Rayo Vallecano en el Coliseum a puerta cerrada: "Es una situación un poco fea jugar sin gente. Recuerda al Covid. Pero hay que adaptarse a todo. Hay que adaptarse a lo que venga y en este caso a jugar sin gente. Pues tocará ganar sin gente".

Preguntado por qué le pediría a 2024, aseguró que "a nivel humano" todo el mundo pide salud y evitar lesiones, que son las que pueden "trastocar" una carrera. Y, a nivel deportivo, fue ambicioso: "Quedar lo más arriba posible. Eso significaría estar en Europa y si se puede soñar con algo como una Copa del Rey... Por pedir que nunca falte".

Además, tuvo palabras para el Sevilla, su exequipo y al que se enfrentará en la próxima jornada de LaLiga EA Sports:

"Conozco esa casa, sé por los momentos que están pasando y es difícil. Analizando su parte deportiva, creo que tienen muchísimos menos puntos de los que merecen. Creo que juegan mucho mejor de los puntos que tienen. Algún día la suerte les sonreirá y va a cambiar la dinámica. Espero que no sea contra nosotros, pero están haciendo muchos más méritos de lo que la clasificación dice", señaló.

Por último, dejó claro que el objetivo más inmediato del Getafe es sumar tres puntos fuera del Coliseum: "Las rachas están ahí siempre. Las positivas, para seguir. Y las negativas, para romperlas. Entonces, no vamos pensando en ninguna racha. Vamos pensando en que hay que ganar fuera de casa. Si no es en Sevilla, tiene que ser en el Metropolitano. Da igual". EFE

