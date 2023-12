Puente califica a Bildu como "partido progresista democrático" y apoya que se quede con la Alcaldía de Pamplona

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha mostrado su apoyo a la moción de censura pactada en Navarra entre el PSOE y Bildu para que esta formación se quede con la Alcaldía de Pamplona, calificando al grupo liderado por Arnaldo Otegi como "partido progresista democrático". Así lo ha dicho Óscar Puente en la sesión de control al Gobierno en el Congreso después de que el diputado del PP y líder de los 'populares' en el País Vasco, Javier de Andrés, haya aprovechado una pregunta sobre la llegada del AVE a Euskadi para cargar contra el acuerdo que quitará la alcaldía de Pamplona a UPN para dársela a Bildu. "Yo pensé que esta pregunta no iba a dar para hacer demagogia, pero sí le voy a decir una cosa en relación con la Alcaldía de Pamplona. Mire, en pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista en nuestro país y una menos de derechas", ha replicado Puente. Al hilo, el nuevo ministro de Transportes ha asegurado "sin ningún complejo" que no tiene "ningún problema" en que Bildu, al que ha calificado como "partido progresista democrático" de España "se haga con una alcaldía de una capital de provincia". EL PP, CONTRA EL PACTO En concreto, el diputado 'popular' ha cuestionado al ministro por la llegada del AVE a Euskadi y por la 'Y' vasca, sugiriendo que estas infraestructuras no se acaban de materializar por "el pacto secreto" entre PSOE y Bildu. "Es muy posible que sea parte del pacto secreto con Bildu el que esta infraestructura no se lleve a cabo porque ellos nunca han querido esta infraestructura", ha proclamado el también líder de los 'populares' en el País Vasco. A su vez, Javier de Andrés también ha criticado el bloqueo de Puente a dirigentes 'populares' en la red social 'X' (antes Twitter), aludiendo a su "piel fina" cuando tiene que tratar con el PP mientras pactan con Bildu la Alcaldía de Pamplona. Y PUENTE DICE QUE EL AVE LLEGARÁ CUANTO ANTES Ante esto, el ministro de Transportes, que ha apoyado esta moción de censura para que Bildu se quede con la Alcaldía de Pamplona, también ha dicho que el Gobierno "tiene el máximo interés en la ejecución de las obras necesarias para llevar la Alta Velocidad a Euskadi". En este contexto, ha recordado que es una obra incluida en el Corredor Atlántico, "una conexión internacional de España y una magnífica conexión para las tres capitales vascas y por tanto recibe la máxima atención y la máxima prioridad del Gobierno de España". "Creáme que más rápido no podemos ir, vamos a seguir trabajando en el proyecto de integración del tren a su entrada en las capitales Bilbao y Vitoria y por tranto le traslado la máxima tranquilidad. Vamos a trabajar y estamos trabajando con el máximo esfuerzo para que la alta velocidad llegue a Euskadi cuanto antes", ha sentenciado el ministro Puente.